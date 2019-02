Gewerkschaft Lehrer fühlen sich allein gelassen

Landkreis / swp

Die Sorge um die zunehmende Gewaltbereitschaft in Gesellschaft und Schule war eines der gravierenden Themen beim Verband Bildung und Erziehung (VBE). Selbst wenn es sich bei den spektakulären Aktionen immer um Einzelfälle handle, riefen Gewalttaten bei vielen doch Unruhe und Unsicherheit hervor, hieß es in der Vorstandssitzung des Kreisverbandes Hohenlohe-Franken. „Die Lehrer bemühen sich zwar neben der Bildung und Erziehung der Schüler verstärkt um die Vermittlung ethischer und sozialer Werte, sie fühlen sich aber in der Regel allein gelassen“, erläuterte Kreisvorsitzender Thomas Weniger. Große Klassen, überlastete Lehrkräfte, unzureichende Stütz- und Fördermöglichkeiten sowie Unterrichtsausfälle seien Alltag an den Schulen.

Klassenräume zu klein

Sebastian Lutz, Geschäftsführer im Kreisverband erwähnte, dass bis zu 30 Schüler pro Klasse in oft zu kleinen Räumen säßen, wo selbst zehn Kinder weniger mehr als genug wären. Da kämpften Lehrerverbände seit Jahrzehnten vergebens um eine wöchentliche Verfügungsstunde, damit Klassenlehrer mit ihren Schülern Probleme jenseits des Stoffdruckes aufarbeiten könnten. Es mangele an pädagogisch wertvollen Arbeitsgemeinschaften und Unterstützungsangeboten, weil Lehrerstunden fehlten. Außerdem falle immer wieder Pflichtunterricht aus, weil die Versorgung der Schulen mit Lehrerstunden auf Kante genäht sei. Der Abbau des Aggressions- und Gewaltpotenzials bei Schülern könne im Unterricht nicht „so nebenher“ betrieben werden, sondern sei in erster Linie das Metier von entsprechend ausgebildeten Fachkräften, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Simon Kurfeß. Mirjam Wülk fügte an, dass neben mehr Fortbildungsangeboten für Lehrer an den Schulen verstärkt Schulpsychologen, Beratungslehrer und Sozialarbeiter eingesetzt werden sollten. Doch auch dafür sei nicht genug Geld vorhanden.

Weitere Themen waren die anstehenden Personalratswahlen und Fortbildungsveranstaltungen. Das Thema Lehrergesundheit erörtert Carsten Bangert am Donnerstag, 28. Februar, um 14.30 Uhr in der Realschule Öhringen.