Gesamtkonzept Lebenswelt der Menschen ab 65 Jahren im Blick

Landkreis / Marcus Haas

Der Seniorenplan soll über reine Pflegeplanung hinausgehen und „die Lebenswelt der Menschen ab 65 Jahren im Sinne eines Gesamtkonzepts umfassend in den Blick nehmen“, wird in der Vorlage der Kreisverwaltung deutlich. Der Plan soll mit der Altenhilfeplanung des Kreises und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) unter breiter Beteiligung der örtlichen Anbieter der Altenhilfe, der Politik und der Gemeinden erstellt werden.

„Lebenswelt von Menschen ab 65 Jahren: Wie ist das mit dem Datenschutz?“, fragt Claudia Kern-Kalinke (Grüne/ÖDP) im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen. Der werde gewahrt, antwortet Thomas Haag. Der Sozialdezernent verweist auf die wissenschaftliche Begleitung durch den KVJS. Kosten: 47 000 Euro. Auch Aspekte wie Einbettzimmer in Pflegeheimen würden berücksichtigt, sagt Haag auf Nachfrage von Daniel Bullinger (FDP). „Wann ist das Konzept fertig? Wie setzt sich die Steuerungsgruppe zusammen?“, fragt Jens Zielosko (CDU). Sobald der Auftrag erteilt sei, werde eine Gruppe gegründet, die Vertreter aus allen gesellschaftlichen Bereichen aufnehme – auch aus Fraktionen und Seniorenräten, so Haag. Das Konzept werde 12 bis 15 Monate in Anspruch nehmen.

Seniorenplanung sollte vorwärtsgewandt gemacht und aus einer breiten, mittleren Generation heraus diskutiert werden, betont Wolfgang Binnig (Freie). „Wird das Thema Altersarmut eingearbeitet?“, will Rüdiger Schorpp (SPD) wissen. „Das machen wir gesondert“, antwortet Landrat Gerhard Bauer.