Die Haller Stadtbetriebe stellen auf synthetischen Diesel um. 51 Tonnen CO2 werden dadurch kompensiert.

Die Stadt Schwäbisch Hall will laut Pressemitteilung in Sachen nachhaltige Mobilität mit gutem Beispiel vorangehen. Das treffe besonders auf die städtische Fahrzeugflotte zu. Seit Anfang Juli betanken die Stadtbetriebe die Fahrzeuge und Feuerwehrautos mit umweltschonendem synthetischen Diesel.

Synthetischer Diesel ist ein innovativer Kraftstoff, der aus Erdgas mit dem sogenannten gas-to-liquid-Verfahren (GTL) gewonnen wird, geht weiterhin aus der Pressemitteilung hervor. Der Kraftstoff sei geruchsneutral, aromatenfrei und biologisch abbaubar.

Die Vorteile des synthetischen Diesels sind vielfältig, erklärt Friedrich Füll, Leiter des städtischen Fuhrparks: „GTL-Diesel kann in herkömmlichen Dieselfahrzeugen ohne Umbau verwendet werden. Er verbrennt sauberer als normaler Dieselkraftstoff, sodass sich die Rußpartikelfilter nicht so schnell zusetzen.“ Zudem seien bei der Umstellung keine Investitionen in der Tankinfrastruktur notwendig. Der GTL-Diesel kann wie herkömmlicher an die Tankstelle geliefert werden.

21.000 Liter Diesel

„Durch die Umstellung auf den synthetischen Diesel reduzieren wir vor allem die lokalen Schadstoffemissionen wie Stickoxide, Schwefeldioxide und Kohlenmo­noxid“, betont Stefano Rossi, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. Die aus der Verbrennung entstandenen CO 2 -Emissionen werden zusätzlich vom Zulieferer durch CO 2 -Zertifikate kompensiert. Bei den bestellten 21.000 Litern für die Stadtbetriebe werden so rund 51 Tonnen CO 2 kompensiert.

Das Thema nachhaltige Mobilität ist laut Mitteilung bereits seit einigen Jahren auf der Agenda der Stadt Hall. So werde zum Beispiel der städtische Fuhrpark nach und nach auf emissionsarme Fahrzeuge umgestellt. Es sind bereits vier Elektroautos, ein Hybrid-Fahrzeug und mehrere Erdgasfahrzeuge im Einsatz.

