Arbeitsmarkt Langzeitarbeitslose sind besonders im Fokus

Norbert Acker

Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim zeigt weiter eine gute Entwicklung. Im März ist die Arbeitslosenzahl erneut gesunken. Aktuell sind 9458 Menschen ohne Job, das sind 417 weniger als im Februar und 1564 weniger Arbeitslose als im März des Vorjahres – also ein Minus von 14,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozent auf 2,8 Prozent gesunken. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote im Bund liegt bei 5,5 Prozent, in Baden-Württemberg bei 3,3 Prozent und im benachbarten Bezirk der Arbeitsagentur Heilbronn bei 3,6 Prozent.

Hohe Dynamik

Dass sich der Arbeitsmarkt im hiesigen Agenturbezirk so gut entwickelt, macht Karin Käppel, Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, vor allem an einer regionalen Besonderheit fest. „Die Unternehmen hier haben eine unwahrscheinlich hohe Dynamik“, so Käppel. Sie rechnet damit, dass die Arbeitslosenzahl im weiteren Verlauf des Jahres noch weiter sinken werde, mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Davon gingen auch Prognosen des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) aus, so Käppel. Es herrschten also gute Bedingungen, die Arbeitsagentur und Jobcenter weiter intensiv nutzen wollten, um Arbeitslose, die ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung sind, wieder beruflich zu integrieren und „ihnen nachhaltige Perspektiven zu schaffen“.

Ein Strategie-Mix

Die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit werde auch in den kommenden Jahren eines der Schwerpunktthemen der Arbeitsagentur sein. „Dabei verfolgen wir einen Strategie-Mix: Prävention, frühzeitige Aktivierung nah am Menschen, der systematische Abbau der Probleme, die einer Arbeitsaufnahme im Wege stehen, intensive Betreuung sowie Konzepte für eine verbesserte soziale Teilhabe“, so Käppel. Sie werde nicht müde, auf die Angebote der Arbeitsagentur hinzuweisen, um Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen. Knapp 29 Prozent der Arbeitslosen seien ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung. Dies seien überwiegend Menschen ohne Berufsausbildung, mit gesundheitlichen Einschränkungen, Ältere, Menschen mit Migrationshintergrund, Schwerbehinderte und Alleinerziehende. Etwa drei Viertel aller Langzeitarbeitslosen würden von den Jobcentern betreut.

Ein Umdenken

Im Agenturbezirk sind aktuell 2738 Menschen länger als ein Jahr arbeitslos, das bedeutet 575 oder 17,4 Prozent weniger als im März 2017. „Wir sind auf einem guten Weg, sind uns aber bewusst, dass der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht von der Arbeitsverwaltung alleine und nicht von heute auf morgen gelöst werden kann“, so Käppel. Langzeitarbeitslose würden aber – gerade im hiesigen Agenturbezirk – schon jetzt von der guten Konjunktur profitieren. Auf Seiten der Unternehmen habe darüber hinaus in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden: Auch schwächeren Jugendlichen, Älteren oder geflüchteten Menschen würden immer mehr Chancen gegeben. „Es ist außerdem ein gutes Zeichen, dass im neuen Koalitionsvertrag das Thema ‚Soziale Teilhabe‘ verankert worden ist“, so Käppel. Hierzu sei die detaillierte Ausgestaltung zwar noch völlig offen, sie hoffe aber, dass es spätestens im vierten Quartal des Jahres hierzu neue Entwicklungen und politische Entscheidungen geben werde.

Den aktuellen Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD), ein sogenanntes „solidarisches Grundeinkommen“ einzuführen, das vor allem Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit helfen soll, will Käppel hingegen nicht kommentieren. „Da halten wir uns raus. Darüber zu diskutieren ist Sache der Politik“, so die Agenturchefin abschließend.