Heilbronn Was muss die E-Zukunft bringen?

Heilbronn / Frank Lutz

Bei den Aktionstagen Elektromobilität der HWK Heilbronn-Franken gab es verschiedene Ansichten zu Elektrofahrzeugen.

Spannung versprach Ende voriger Woche die Podiumsdiskussion zum Auftakt der Aktionstage Elektromobilität der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Stand doch mit der „Entwicklung der Elektromobilität in der Region Heilbronn-Franken“ im Heilbronner Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) angesichts drohender Fahrverbote für Dieselautos nicht nur ein kontroverses Thema auf der Agenda. Sondern es traten auch Experten aus unterschiedlichen Branchen auf, die das Thema aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachteten.

In einem Punkt waren sich alle Teilnehmer der von Michael Ruprecht, Leiter Anwendung bei „e-mobil BW“ – der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive – moderierten Diskussion zwar einig: Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Doch wie schnell die Umstellung auf E-Mobile gelingen wird, ob Verbrennungsmotoren weiterhin benötigt werden, und welche Folgen der Wandel für die Autohäuser und das Handwerk allgemein in der Region haben wird – da­rüber wurde zum Teil kontrovers diskutiert. „Dieselfahrverbote würde ich ablehnen. Ich finde sie nicht gut“, sagte etwa Michael ­Szabo, Kreishandwerksmeister für den Main-Tauber-Kreis. Der Inhaber des Autohauses Szabo in Wertheim gab zu bedenken, dass solche Verbote den ganzen Automobilmarkt treffen würden und damit auch die Handwerker, die bisher stark auf Dieselmotoren festgelegt seien.

Langfristiger Trend

Ein verändertes Kundenverhalten durch Abgasskandal und Diesel-Urteil registrierte auch Burkhard Snapa, Geschäftsführer des Heilbronner Autozentrums Hagelauer. Doch hätten die jüngsten Entwicklungen keinesfalls zu einem „Run“ auf E-Mobile geführt, sondern die Kunden kauften Benziner statt Dieselautos. Dennoch gebe es einen langfristigen Trend zur E-Mobilität. Und so bezeichnete auch Snapa sich im BTZ als „Verfechter der E-Mobilität“.

Ein solcher ist ganz sicher auch Thomas Peter Müller, Vorstand des Vereins „Elektromobilität Heilbronn-Franken“. Verschiedene Akteure an einen Tisch zu bekommen, bezeichnete Müller als oberstes Vereinsziel: „Wir wollen der E-Mobilität ein Gesicht geben.“ Jeder, der sich für Elektromobilität begeistere, könne Mitglied werden. Elektromobilität trage zu einer reineren Luft und weniger Verkehrslärm und damit zu einer höheren Lebensqualität für alle Menschen bei. „Ist die Elektromobilität auch ein Geschäftsfeld für das Handwerk?“, fragte Moderator Ruprecht. „Natürlich, ja“, antwortete Michael Szabo. Als zukunftsweisend bezeichnete er zum Beispiel durch Wasserstoff angetriebene Brennstoffzellen. Nichtsdestotrotz seien Verbrennungsmotoren bis auf Weiteres nicht zu ersetzen – etwa aufgrund ihrer wesentlich höheren Reichweite bei Polizeiautos und Krankenwagen.

Volle Zustimmung gab es für Szabo vom vierten Diskussionsteilnehmer, Lars Ehrenfeld: „Es gibt kein Schwarz und Weiß“, sagte der Projektentwickler E-Mobilität beim Heilbronner Energieversorger Zeag. Konventionelle und E-Autos würden weiterhin nebeneinander existieren. Langfristig würde sich bei Letzteren ein „Brot- und Butterfahrzeug“ mit rund 400 Kilometern Reichweite herauskristallisieren, das bequem auf der Arbeitsstelle oder zu Hause statt „an einer stinkigen Tankstelle“ aufgeladen werden könne.

Kompletter Wandel

Nach Burkhard Snapas Meinung werde das schon bald der Fall sein: Er erwarte eine entsprechende „große Mobilitätsoffensive der Hersteller aller Klassen“ in den nächsten zwei Jahren. „Das Autohaus wird in fünf oder zehn Jahren komplett anders aussehen“, prophezeite Snapa. Als Worst-Case-Szenario beschrieb er die Aussicht, dass die Autohäuser die Expertise für E-Mobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung komplett an App-Schreiber verlieren könnten und künftig nicht mehr gebraucht würden. Und so überraschte auch Snapas Abschluss-Statement nicht, wa­rum er sich für die E-Mobilität engagiere: „Damit mein Sohn weiter im Familienbetrieb arbeiten kann.“

Doch noch scheitert die komplette Umstellung auf E-Mobilität an der mangelnden Ladeinfrastruktur. Hier bot Thomas Peter Müller Lösungsvorschläge an: Zum einen müsse verhindert werden, dass zu viele Fahrer gleichzeitig ihre Autos mit maximaler Kapazität aufladen – etwa durch entsprechende Anreize und die bedarfsgerechte Unterscheidung verschiedener Ladegeschwindigkeiten an den Stationen. Zum anderen müssten E-Mobile im Car­sharing und im öffentlichen Nahverkehr noch viel stärker eingesetzt werden.