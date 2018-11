Vikar in Schwäbisch Hall Langer Anlauf für den Priesterberuf

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Seit September verstärkt Vikar Sebastian Tanneberger das Seelsorgeteam der katholischen Gesamtkirchengemeinde Hall.

Mit dem Singen hatte er es früher nicht so, erzählt Sebastian Tanneberger. Doch in der Priesterausbildung ist die Stimmbildung studienbegleitend ein Thema. Schließlich soll ein Priester auch die Liturgie gestalten und singen. Obwohl er nie in einem Chor gesungen hat, „aber da hab ich schon gemerkt, dass mir Singen Spaß macht“, erzählt er.

Viele Katholiken in Hall haben den neuen Vikar bereits kennengelernt. Und Sebastian Tanneberger ist in den sechs Kirchen, die zur Gesamtkirchengemeinde zählen, auch schon einigermaßen rumgekommen. Das Einzugsgebiet ist groß, reicht von Kupfer bis Vellberg, „die Kirchen sind aber alle in der Stadt Hall und alle ganz unterschiedlich, das ist spannend“, sagt Tanneberger. Seit Mitte September verstärkt der 36-Jährige für zwei Jahre als Vikar das Seelsorgeteam der Gesamtkirchengemeinde. Zuvor war er am 7. Juli einer von sechs Männern in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die in der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard zum Priester geweiht wurden. Wenig später feierte er in seiner Heimatstadt Leonberg Primiz, bei der er als katholischer Priester seinen ersten Gottesdienst zelebrierte.

Nun also Hall. „Die Stadt kannte ich bislang eigentlich gar nicht“, erzählt er lächelnd. Allerdings gebe es da noch so eine kleine Erinnerung an einen Gemeindeausflug: „Damals ging es auf die Comburg, aber das ist schon 25 Jahre her“. Viel mehr habe er von der Stadt damals nicht mitbekommen. Mittlerweile habe er längst gemerkt, dass Hall „eine richtig schöne Stadt mit vielen netten Menschen ist“.

Intensive Zeit des Grübelns

Und was hat Tanneberger dazu bewogen, Priester zu werden? „Das war ein langer Anlauf“, sagt er. Ursprünglich sei er in der Kirche nicht sonderlich aktiv gewesen, „ich war nicht einmal Ministrant“. Immerhin absolvierte er seinen Zivildienst bei der katholischen Betriebsseelsorge in Böblingen. „Dann habe ich zuerst Geschichte studiert, aber abgebrochen.“ In Hohenheim begann er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, „aber auch da merkte ich, das ist nicht das Richtige für mich“. Ein spektakuläres Berufungserlebnis blieb aus, vielmehr folgte eine lange Zeit des Grübelns und Ringens. Doch nach und nach habe sich das Gefühl manifestiert, „von Gott gerufen worden zu sein“, erklärt der 36-Jährige. Nach einem Jahr, in dem er die alten Sprachen Griechisch und Hebräisch am Ambrosianum in Tübingen erlernte, folgte das Theologiestudium in Tübingen und in Rom. Im Spätsommer 2016 wurde er ins Rottenburger Priesterseminar aufgenommen und im März 2017 zum Diakon geweiht.

Oma hat sich gefreut

Und was sagt die Familie zu dem Entschluss? Für den Vater, der evangelisch ist, sei das anfangs vielleicht ein wenig befremdlich gewesen. „Meine Mutter ist katholisch und in der kirchlichen Arbeit tätig, für sie war es kein Schock. Und meine Oma hat sich richtig gefreut.“ Auch im Umfeld der Freunde stieß Tanneberger auf Verständnis – „da hieß es: das passt zu dir“.

Sein Diakonatsjahr verbrachte er im Nordschwarzwald, wo er erste Praxiserfahrungen sammelte – eine prägende Zeit mit ersten Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Schulunterricht. Natürlich werde das im Priesterseminar geprobt, „aber das sind nur Trockenübungen“. Bei seiner ersten Taufe hatte Tanneberger gleich drei Kinder zu taufen. Mit am herausfordensten seien wohl Hochzeiten, „weil die Brautpaare selbst oftmals aufgeregt sind und unter Strom stehen – ist ja klar“.Auch in Hall gehört all dies zu seinen Aufgaben.

Am Erasmus-Widmann-Gymnasium gibt er Sechstklässlern Religionsunterricht. Neu werde für ihn beispielsweise die Ministrantenarbeit und die Firmvorbereitung sein. Als „Pfarrer in Ausbildung“ freut sich Tanneberger darauf, noch in viele andere Felder des Gemeindelebens „hineinschnuppern“ zu können. Und weil er zudem ein großes Faible für Geschichte hat, möchte er sich gerne mit der Historie Schwäbisch Halls befassen.