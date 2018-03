Gebrauchtwagenmarkt Lange will niemand bleiben

Künzelsau / Christoph Feil

Da konnten die Autohändler ihre Fahrzeuge für den Künzelsauer Gebrauchtwagenmarkt noch so sehr auf Hochglanz polieren, in der Nacht zum Sonntag macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung: Eine dicke Schneeschicht bedeckt am Sonntagmorgen die aufgereihten Wagen entlang der Konsul-Uebele-Straße. Ehemals schwarze, rote oder gelbe Autos sind allesamt weiß.

Peter Schlunski, Inhaber des gleichnamigen Autohauses in Schöntal-Oberkessach, ist bereits um 9 Uhr damit beschäftigt, seine Wagen freizuschaufeln. Insgesamt 13 Stück hat er mitgebracht. „Fünf habe ich gestern verkauft“, sagt Schlunski, der „nicht ganz unzufrieden“ mit dem bisherigen Geschäft ist. Dennoch: Am Samstag sei es einfach zu kalt und zu windig gewesen, findet der Händler. Da seien nur diejenigen gekommen, die ganz gezielt etwas gesucht hätten. „Die, die sich nur informieren wollen, haben gefehlt“, sagt Schlunski.

Bummler bleiben weg

Dass aber auch solche Kunden für die Händler wichtig sind, weiß Marco Wolpert von der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Hohenlohekreis. „Da läuft im Anschluss an den Gebrauchtwagenmarkt noch viel“, sagt er mit Blick auf die vergangenen Jahre. Ob das dieses Mal auch so sein wird? Seit 2008 organisiert Marco Wolpert den Gebrauchtwagenmarkt. Am Sonntagmittag zieht er eine Zwischenbilanz der mittlerweile 40. Auflage: „Gestern war es ordentlich. Man hat aber gesehen, dass die Leute sich nicht lange aufgehalten haben. Heute heißt es: mal abwarten.“

Bei den Händlern sorgt unterdessen der Kraftstoff für Gesprächsstoff. Wer sie zu den Auswirkungen des Diesel-Skandals befragt, bekommt Unterschiedliches zu hören. „Wir haben zum Glück keine Probleme“, sagt etwa Jochen Hannemann vom gleichnamigen Autohaus in Künzelsau. Steffen Walter von Auto-Walter in Künzelsau sagt hingegen: „Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen ist geringer. Die Leute sind prinzipiell stark verunsichert.“

Fahrgewohnheit gibt Ausschlag

Und wofür entscheiden sich die potenziellen Kunden? „Ein Diesel darf’s schon sein“, sagt Haron Dev­qa. Das Auto müsse dann aber Euro-6-Norm haben. Für Bianca Weimer wiederum kommt ein Diesel nicht infrage. „Das lohnt sich für mich nicht, denn ich fahre nicht so viel“, sagt sie. Ansonsten habe sie noch gar keine Vorstellung davon, was sie eigentlich suche. „Preiswert, in gutem Zustand, sparsam“, lauten hingegen die Kriterien von Maik Seel. Der 17-Jährige ist zusammen mit seinen Eltern auf der Suche nach einem Auto, das er fahren kann, wenn er im Juni volljährig wird. Während Papa Wladimir einen Diesel fährt, soll es für den Junior ein Benziner sein. Denn da der ja kein Vielfahrer sei, rentiere sich ein Diesel nicht, erklärt Wladimir Seel.Doch nicht alles dreht sich am Samstag entlang der Konsul-­Ue­be­le-Straße nur ums Auto: Weil sein altes Gefährt nicht mehr zu gebrauchen ist, sucht Tim Handschuh mit seiner Familie auf der Fahrradbörse des TSV Künzelsau, die parallel zum Gebrauchtwagenmarkt stattfindet, nach einem neuen. Diesel hin, Benziner her: Wichtig für den Sechsjährigen ist nur, dass die Radgröße passt.