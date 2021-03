Die Landtagswahl in Baden-Württemberg geht klar an die Grünen. Dies spiegelt sich auch in den beiden heimischen Wahlkreisen wider. Jutta Niemann pariert die Attacke der Christdemokratin Isabell Rathgeb im Wahlkreis Schwäbisch Hall. Im Hohenlohekreis wechselt das Erstmandat von Arnulf von Eyb (CDU...