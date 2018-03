Fördermittel Landkreis kommt auf den ersten Platz

Norbert Acker

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat in diesem Jahr bei der Förderung durch das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) landesweit die Nase vorn. Von den 33 Land- und Stadtkreisen der vier Regierungsbezirke im Land fließen mit rund 4,161 Millionen Euro die meisten Fördermittel des 67 Millionen schweren Förderprogramms in den Kreis Hall. Auf Platz zwei landet der Landkreis Sigmaringen im Regierungspräsidium (RP) Tübingen mit rund 4,123 Millionen Euro, auf Platz drei kommt der Neckar-­Odenwald-Kreis im RP Karlsruhe mit rund 3,765 Millionen Euro. 69 Einzelprojekte in 24 Kommunen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 27,793 Millionen Euro werden 2018 im Landkreis Hall unterstützt.

Mit 500 000 Euro bekommt Schrozberg für die Generalsanierung des Freibads die höchste Summe im Landkreis, gefolgt von der Gemeinde Untermünkheim (429 900 Euro für eine Wohnumfeldmaßnahme im Teilort Enslingen) und der Gemeinde Kreßberg (378 000 Euro für die Modernisierung der Gemeindehalle). Bei der Anzahl der geförderten Projekte landet die Gemeinde Kreßberg mit sieben Einzelprojekten auf Platz eins. Auf Platz zwei folgt Rot am See mit sechs Projekten, auf Platz drei die Gemeinden Fichtenau und Frankenhardt mit jeweils fünf Projekten.

Auch im Vergleich mit den Nachbarkreisen steht der Landkreis Hall gut da. ELR-Mittel in Höhe von rund 3,543 Millionen Euro fließen in den Ostalbkreis, rund 2,327 Millionen Euro gehen in den Hohenlohekreis und nur 370 920 Euro in den Rems-Murr-Kreis. Im Fünfjahresvergleich macht der Landkreis Hall auch eine gute Figur. 2017 hat es 3,642 Millionen Euro ELR-Mittel gegeben, 2016 waren es 5,323 Millionen, 2015 3,706 Millionen, 2014 2,822 Millionen und 2013 waren es 3,772 Millionen Euro.

Ortskerne entwickeln

Der Schwerpunkt im aktuellen Förderrahmen liegt beim Thema Bauen und Wohnen. „Wir setzen die Hälfte unserer Fördermittel dafür ein“, sagt Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, laut einer Pressemitteilung, die zur ELR-Programmentscheidung veröffentlicht worden ist. Innerörtliche Bausubstanz müsse erhalten bleiben, baufällige Gebäude könnten für Neues Platz machen. Von den 1186 Projekten, die in diesem Jahr durch das ELR gefördert werden, entfielen 921 auf den genannten Schwerpunkt. Dieser ist auch verantwortlich für das gute Abschneiden des Landkreises Hall. „Es waren sehr viele gute Projekte aus dem Bereich Ortskernentwicklung dabei“, sagt Jürgen Wippel, Pressesprecher des Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR), auf Nachfrage dieser Zeitung. Das sei auffällig, wie ihm der für die ELR-Förderung zuständige Fachbereich mitgeteilt habe.

Erwartungsgemäß äußern sich die hiesigen Vertreter der grün-schwarzen Landesregierung zufrieden mit den Fördergeldern. „Besonders freue ich mich darüber, dass die von mir unterstützten Projekte in Fichtenau, Honhardt, Künzelsau, Langenburg, Oberrot und Schrozberg gefördert werden“, teilt so die Grünen-Abgeordnete Jutta Niemann mit. Die Landesregierung trage mit der ELR-Förderung zu gleichwertigen Lebensbedingungen im ganzen Land bei. Den CDU-Landtagsabgeordneten Arnulf von Eyb freut vor allem, dass der Landkreis Hall „in starkem Ausmaß mit Fördergeldern rechnen kann“. „Das ist ein starkes Zeichen für eine zukünftige positive Entwicklung“, so von Eyb.