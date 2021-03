Die Tankstelle am Egerländer Weg in Hall ist am 18. Juli 2020 überfallen worden. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun vorm Landgericht Mannheim verantworten. Vier Tage vor dem Überfall in Hall sollen sie bereits eine Tankstelle in Backnang ausgeraubt haben. Hinzu kommt ein weiterer Überfall: am 29. Juli auf eine Bankfiliale in Mannheim. © Foto: Ufuk Arslan