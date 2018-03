Verkehr Land zahlt 2,4 Millionen Euro für Straße im Haller Westen

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Der Begriff Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz scheint fast so lang zu sein wie die Straße, die beim neuen Gewerbepark West gebaut werden soll. Immerhin sorgt diese Regelung für einen Geldsegen und gute Laune bei Entscheidungsträgern. Ein Drittel der Kosten für die neue Verbindung, die im Süden des Gewerbeparks West verläuft, bezahlt nun das Land Baden-Württemberg.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer übergab gestern im Rathaus einen Förderbescheid in Höhe von 2,4 Millionen Euro an den Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall, Hermann-Josef Pelgrim. Reimer betonte: „Mit der Landesförderung unterstützen wir den Bau der verkehrswichtigen Zubringerstraße zu einem leistungsstarken Wirtschaftsstandort der Region.“

Die Strecke, die bisher „Planstraße 2“ heißt, verbindet dann die B 19 am Luckenbacher See mit der B 14 im Bereich des Modeparks Röther. Sie verläuft „anbaufrei“. Das bedeutet: Die Einfahrten zu Firmen münden nicht direkt in die Verbindung, sondern führen erst über Nebenstraßen auf die neue Trasse. Die Planstraße, die den neuen Gewerbepark West tangiert, kann daher auch für die zügige Fahrt als Südumfahrung genutzt werden.

Ganz nebenbei entsteht eine direkte Verbindung zwischen Rosengarten und Michelfeld. Deshalb zeigen sich auch die dortigen Bürgermeister in bester Laune. „Es waren einst komplexe Verhandlungen“, erläutert Wolfgang Binnig, Bürgermeister von Michelfeld. „Heute freuen wir uns.“ Denn der Bau des interkommunalen Gewerbegebiets stellte eine Herausforderung für Rosengarten, Hall und Michelfeld dar. Die Nachbargemeinden Halls verzichteten darauf, eigene Gewerbeflächen auszuweisen. Sie erhalten aber Kompensationsgelder aus dem gemeinsamen Gewerbepark, der unter Haller Regie entstand. „Das ist einmalig in Baden-Württemberg“, lobt Rosengartens Bürgermeister Jürgen König die Idee. „Wir haben alles richtig gemacht.“

Anerkennung vom Minister

„Der Flächenverbrauch wird reduziert, da nicht bei allen Orten weitere Ansiedlungen entstehen“, lobt Verkehrsminister Winfried Hermann per Pressemitteilung. Gleichzeitig werde entlang der Planstraße 2 eine durchgängige Geh- und Radwegverbindung geschaffen.

Die Stadt Hall geht von Gesamtkosten in Höhe von 6,329 Millionen Euro aus. Der Spatenstich sei für den 6. April geplant, teilt Baubürgermeister Peter Klink mit. Die ersten großen Bauarbeiten starten am 16. April.

Zudem soll die Fahrbahndecke der B 14 erneuert werden. Das ist die bestehende Verbindung zwischen Hall und Michelfeld. Wann das geschieht, werde derzeit noch festgelegt. Zusammen mit neuen Kreisverkehren im Kerz entstehen Kosten für alle Straßenbauarbeiten zusammen von knapp 10 Millionen Euro.