Infrastruktur Land investiert 10 Millionen Euro für Straßen im Kreis Hall

Landkreis / Viktor Taschner

Schlaglöcher, Risse, Bodenwellen: So manche Straße im Landkreisgebiet sorgt bei den Autofahrern für Verärgerung. Um die Verkehrswege wieder auf Vordermann zu bringen, muss der Staat viel Geld in die Hand nehmen. Bei der Vorstellung des Sanierungsprogramms 2018 erklärte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), dass auch in diesem Jahr die Sanierung der Bundesfern- und Landesstraßen weiter vorangetrieben wird. Dies teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Arnulf von Eyb mit.

Land stellt halbe Milliarde bereit

„Der weitere Ausbau und der Erhalt des Straßennetzes im Land Baden-Württemberg ist sehr wichtig“, sagt von Eyb, dessen Partei zusammen mit den Grünen die Landesregierung bildet. Konkret investiert das Land rund 390 Millionen Euro in den Erhalt von Bundesfernstraßen und rund 110 Millionen Euro in Landesstraßen. Für Autobahnen und Bauwerke sieht das Sanierungsprogramm 2018 ebenfalls „umfassende Erhaltungsmaßnahmen“ vor.

Auch für Straßen im Kreis Schwäbisch Hall fällt ein Zuschuss aus diesem Topf ab. In den Landkreis Schwäbisch Hall fließen in diesem Jahr nach derzeitigem Stand voraussichtlich mehr als zehn Millionen Euro, teilt Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle des Verkehrsministeriums mit. Für die Erhaltung von Bundesautobahnen sind es rund 1,2 Millionen Euro, die Bundesstraßen schlagen mit 5,2 Millionen Euro zu Buche und die Landesstraßen mit 3,8 Millionen Euro.

Welliger Untergrund

Auf der B 14 ist für die Strecke Michelfeld-Schwäbisch Hall eine rund 1600 Meter lange Erneuerung der Fahrbahndecke geplant. Das ist der Abschnitt vom Michelfelder Rathaus am Industriegebiet Kerz entlang bis zur Shell-Tankstelle auf Haller Stadtgebiet. „Die Straße ist sehr wellig und einer Bundesstraße unwürdig“, erklärt Michelfelds Bürgermeister Wolfgang Binnig. Ab Mitte September wird fünf Wochen lang die Fahrbahn erneuert. Es kommt zur einseitigen Sperrung der B 14 und großräumigen Umleitungen. 700 000 Euro an Landesmitteln stehen dafür bereit. „Es freut uns, dass wieder mehr Geld in die Straßensanierung fließt. Mancherorts ist die Straßeninfrastruktur marode. Aber von den Straßen hängt vor allem im ländlichen Raum viel ab“, sagt Binnig, der sich zeitnah eine weitere Sanierung der B 14 innerhalb der Ortsdurchfahrt Michelfeld weiter Richtung Rote Steige wünscht. Auch dort habe der Belag schon Risse.

Eine weitere Fahrbahndeckenerneuerung soll auf der B 19 erfolgen. Die Fahrbahn Sulzbach-­Bröckingen soll auf rund 900 Metern erneuert werden. Auf der B 290 ist eine Sanierung der Fahrbahndecke in Rot am See geplant. Insgesamt 5000 Meter sollen für zwei Millionen Euro erneuert werden. Ebenfalls auf der B 290 soll eine 2000 Meter lange Strecke zwischen Jagstheim und der K 2643 saniert werden (800 000 Euro).

Gerabronn profitiert

Auch auf den Landesstraßen im Kreis Schwäbisch Hall tut sich etwas. Auf der L 1037 soll die Jagstbrücke bei Elpershofen für 400 000 Euro instandgesetzt werden. „Die Brücke hat schon seit Längerem Sanierungsbedarf“, sagt Gerabronns Bürgermeister Christian Mauch. Ebenso dringend sieht er den Bedarf der Fahrbahn­erneuerung der Ortsdurchfahrt Dünsbach bis zur Einmündung der L 1042, auch für diesen 2700 Meter langen Abschnitt fließen 700 000 Euro an Landesmitteln. Ab Herbst soll es laut Mauch voraussichtlich mit der Streckenerneuerung so weit sein. „Im ländlichen Raum könnte man noch mehr machen, aber es ist ein guter Schritt“, sagt Mauch zum Sanierungsprogramm des Landes. Auch auf der L 1060 sind für die Strecke zwischen der L 1066 und Bühlertann Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen, insgesamt auf 1600 Metern Länge.