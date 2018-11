Vollversammlung Lage bestens, Image auf gutem Weg

Von Frank Lutz

Die Stimmung ist weiter blendend, doch nicht jeder wird sich darüber restlos freuen: „Wer derzeit einen Handwerker sucht, braucht in vielen Fällen erst einmal Geduld“, sagte Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Heilbronn-Franken, diese Woche bei der Vollversammlung der Kammer in Heilbronn. Denn die Auslastung der Handwerksbetriebe in der Region Heilbronn-Franken sei hoch, wie auch die aktuelle Konjunkturumfrage der Kammer gezeigt habe: „Rund zwei Drittel aller Betriebe gaben an, derzeit an oder über ihrer Kapazitätsgrenze zu arbeiten“, berichtete Bopp. Mehr als drei Viertel bewerteten ihre Geschäftslage mit gut, 29 Prozent freuten sich über steigende Umsätze gegenüber dem Vorjahr, 28 Prozent verzeichneten im dritten Jahresquartal vollere Auftragsbücher.

Weniger Betriebe stellen ein

Trotz dieser Traumwerte ist nicht alles perfekt: So stellten im abgelaufenen Quartal nur neun Prozent der Betriebe neue Mitarbeiter ein – sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Auch gehe es nicht allen Branchen gut: Die Zulieferer der Autoindustrie klagten über eine schlechte Auftragslage, die gesamte Autoindustrie stehe vor einer ungewissen Zukunft – hier schlage sich der Dieselskandal und vor allem dessen öffentliche Wahrnehmung nieder. Und die Branchen, in denen das Geschäft brumme, stünden weiterhin vor einer großen Herausforderung: „Handwerklich ausgebildete Fachkräfte fehlen in fast allen Gewerken und viele Betriebe müssen sogar Aufträge ablehnen, weil sie nicht genug Leute haben.“

Allerdings machen die aktuellen Ausbildungszahlen Hoffnung auf eine langfristige Trendwende: Seit 2013 wachsen die Ausbildungszahlen in Heilbronn-Franken kontinuierlich an. Nachdem die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse im letzten Jahr schon um 2,4 Prozent zugenommen hatte, gab es 2018 mit knapp 1950 bis Ende Oktober einen erneuten Anstieg um 2,3 Prozent.

Bemerkenswert dabei: Neun Prozent der Ausbildungsverträge – insgesamt knapp 180 – wurden von Flüchtlingen unterzeichnet. „Ein klares Indiz dafür, dass Flüchtlinge dem Arbeitsmarkt

in Deutschland, insbesondere dem Handwerk, zugutekommen“, meinte Bopp. Nun gelte es dranzubleiben: „Unabhängig von Nationalität und Herkunft muss das Hauptaugenmerk im Handwerk weiter auf der Ausbildung von jungen Menschen liegen.“ Nicht nur Flüchtlinge seien dabei eine wichtige Zielgruppe, sondern alle jungen Menschen, die bisher noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hätten sowie potenzielle Studienabbrecher.

Ganz wichtig sei dabei auch ein positives Image des Handwerks. Dass sich hier schon vieles verbessert hat, liegt unter anderem an der Imagekampagne des Deutschen Handwerks, die vor acht Jahren startete und deren wichtigste Zwischenergebnisse Pressesprecherin Michaela Maier vorstellte: Mit über 150 Motiven und rund 100 Videos und Spots hat das Handwerk in eigener Sache geworben und dafür rund 40 nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Hatten 2008 laut einer Umfrage nur zehn Prozent der Befragten etwas Positives über das Handwerk gehört und zwei Drittel es gar nicht wahrgenommen, waren es vier Jahre später bereits zwei Drittel, die das Handwerk wahrgenommen hatten.

Heute vertrauten 85 Prozent dem Handwerk, seit drei Jahren steige die Zahl der Lehrverträge an, 50 Millionen Menschen habe die Kampagne über soziale Medien erreicht. Doch Maier fügte hinzu: „Trotzdem war es nicht gelungen, Jugendliche zu überzeugen, dass eine Ausbildung im Handwerk eine echte Alternative für sie sein kann.“ Deshalb solle die nächste Staffel der Kampagne ab Anfang 2020 stärker auf Emotionen setzen und zeigen, wie junge Menschen mit dem Handwerk ihre Träume verwirklichen können. Mit nur einer Gegenstimme gab die Vollversammlung Präsidium und Geschäftsführung grünes Licht, bei der Vollversammlung des Deutschen Handwerkskammertags (DHKT) im März 2019 für eine Fortsetzung der Imagekampagne zu stimmen.

Exponate für BUGA gesucht

Ein Imagebringer soll die Bundesgartenschau (BUGA) im kommenden Jahr in Heilbronn werden, auf der sich das Handwerk mit einem futuristischen Pavillon in Holzbauweise präsentieren will. Der Pavillon, der ab Mitte dieses Monats von der Abstatter Firma Thiele Holzbau aufgebaut wird, soll die Ausstellung „Vielfalt des Handwerks“ beherbergen.

Diese soll aus einem Ausstellungsregal, einer Theke als Informationsträger und Werkbank, einem Berufsrahmen mit Darstellungen der sieben handwerklichen Gewerbegruppen, einer Videopräsentation und einem Selfiegarten neben dem Pavillon sowie an weiteren Punkten auf dem BUGA-Gelände bestehen. Das Ausstellungsregal als Kern des Pavillons wird von der Haller Schreinermeisterschule hergestellt. Als Exponate werden noch Werkzeuge, Materialien und Produkte gesucht, die Betriebe und Innungen Jérôme Umminger, Referent der HWK-Geschäftsführung, bis Freitag, 7. Dezember, vorschlagen und als Leihgabe zur Verfügung stellen können.