Diak Längere Schichtzeiten reduzieren Wechsel

Drei Hebammen in Ausbildung

Im vergangenen Jahr waren es am Diak 1272 Geburten. „Aktuell sind es bereits 87 Geburten mehr“, informiert Chefarzt Professor Dr. Andreas Rempen. „Im letzten Monat waren es zehn Prozent Geburten mehr als im Vorjahr“, ergänzt die leitende Hebamme Nadine Walch. Die 1000. Geburt im September 2018 am Diak waren Zwillinge – zwei Mädchen. „Damit brechen die beiden Mädchen gleich mehrere Rekorde: Die 1000. Geburt in diesem Jahr fand knapp drei Wochen früher als im Vorjahr statt und ist rückblickend bis zum Jahr 2000 die früheste 1000. Geburt, die es im Diak gab“, informiert Walch.

„Das Hauptproblem ist nicht die Finanzierung, sondern dass wir nicht mehr genügend Fachkräfte finden“, sagt Diakchef Michael Kilb zur Hebammenproblematik. Deshalb arbeitet das Diak mit der Akademie Anregiomed in Dinkelsbühl zusammen. Seit Herbst 2017 werden erstmals Ausbildungsplätze zur Hebamme beziehungsweise zum Entbindungspfleger angeboten. Derzeit gibt es drei Hebammen in Ausbildung am Diak.

Mit der Aufnahmesprechstunde gibt es ein weiteres neues Angebot am Diak. Die Hebammen haben damit ein Projekt auf den Weg gebracht, dass sich an alle schwangeren Frauen richtet, die am Diak entbinden möchten. Fragen können individuell geklärt, Formulare und Angaben zur bevorstehenden Geburt gemeinsam besprochen werden. cus