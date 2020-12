Geschäftsleute in Schwäbisch Hall leiden unter dem Lockdown, der ab Mittwoch in Kraft tritt. Sie bleiben auf den bereits fürs Weihnachts- und Silvestergeschäft georderten Waren sitzen wie Beate Mayer im Stahlwarenhaus Hebsacker in der Gelbinger Gasse. © Foto: Tobias Würth