Mainhardt Lachweiler Dorfplatz soll umgestaltet werden

Mainhardt / Maya Peters

Der Plan zur Aufwertung des Dorfplatzes in Lachweiler wurde im Ortschaftsrat Geißelhardt vorgestellt.

Boulebahn, Tischtennisplatte, WC, überdachter Unterstand, feste Sitzgelegenheiten mit Tisch, Backhaus und ein neuer Baum gehören neben den zukünftig sechs Parkplätzen am Kindergarten laut den Plänen zum neuen Dorfplatz Lachweiler. Den Vorentwurf vom Ingenieurbüro Bürgel verteilt Bürgermeister Damian Komor vergangenen Montag in der Sitzung an die Ortschaftsräte und Zuhörer. Der frühere Fußweg zum Kindergarten am Spielplatz vorbei entfällt.

„Das ist auch eine Erziehungsgeschichte“, meint Komor bei der Diskussion um den neuen Gehweg. Gerne hätte nicht nur Ortsvorsteher Heiko Nagel gesehen, dass der Laufweg vor den zukünftig sechs Parkplätzen verläuft und somit die kürzeste Strecke nimmt. „Das ist straßenverkehrsrechtlich nicht erlaubt“, erläutert Komor. Die Fußgänger müssten außerhalb des Gefahrenbereichs, dahinter laufen. Da auch Treppenstufen von der Bushaltestelle nach oben auf den Dorfplatz führten, sei zu vermuten, dass Passanten die Wiese zukünftig queren, mahnt Ortschaftsrat Werner Benz: „Das gibt einen Trampelpfad voll Matsch, da könnten Rasensteine helfen.“

Doch eine Verlegung des Weges über die Fläche sei nicht sinnvoll, ist man sich bald einig. „Dann wird seitlich wild geparkt und wir verlieren viel Platz“, rät Nagel ab. Vor einem mit der Wiese bündigen Gehweg als Alternative warnt Ortsbaumeister Volker Heiden, der sei schnell voll Erde. „Wir brauchen weiterhin Platz für ein Festzelt, deswegen sollten zumindest keine Absätze zwischen Gehweg und Parkplätzen sein“, erinnert der stellvertretende Ortsvorsteher Jochen Kugele an die Nutzung für Feiern.

Besonders teuer werden beim Dorfplatz in Lachweiler die sechs Parkplätze, der Gehweg und der Löschwasserbehälter. „Wir sollten prüfen, ob das nicht ein Leader-Projekt sein könnte“, schlägt Komor vor. Besonders für den Löschwasserbehälter mit 120 Kubikmetern Fassungsvermögen könne man bis zu 80 Prozent Förderung erwarten, da mache das Warten auf Fördergelder Sinn. Geißelhardt gehört zur Leader-Region Schwäbischer Wald.

„Vielleicht können wir einige Sachen auch rausnehmen und selber machen“, schlägt Kugele vor. Es brauche einen langen Atem bei Anträgen – das wisse er aus Erfahrung. „Selber machen könnten wir einiges zeitnah und unkompliziert.“ Der Umgestaltung, die teilweise in Eigenleistung erfolgen soll, stimmt das Gremium zu. „Peu à peu, da entstehen tolle Sachen“, weiß Komor aus der Umgestaltung anderer Dorfplätze. So könnte man das WC-Häuschen gemeinschaftlich bauen und dafür Gelder aus dem Kulturfonds entnehmen, ist sich der Ortschaftsrat einig. Nun ist das Ingenieurbüro dran – um die Kosten zu errechnen und die Planungen weiter voranzutreiben.