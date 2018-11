Kommentar Thumilan Selvakumaran zur Erweiterung der Haller JVA Kurzsichtige Politik

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Die Situation in der Haller JVA ist prekär. Die Überbelegung zerrt an den Nerven der Inhaftierten und ist eine Gefahr für die Beamten, die in teils übervollen Stockwerken alleine Schichten schieben müssen. Mehrmals gab es Übergriffe, etwa 2016, als mehrere Beamte teils schwer verletzt wurden.

Fehlende Haftplätze sind dabei eine Folge kurzsichtiger Politik. In Zeiten geringer Belegung wurden vielerorts Abteilungen geschlossen, um Kosten zu sparen – Beispiel Kleincomburg. Dabei spiegeln sich Haftzahlen in Wellenbewegungen wider, wie Statistiken zeigen. Nun muss das Land Geld für Neubauten investieren und mühsam Personal gewinnen.

Dass nun eine Erweiterung für Hall geplant wird, ist überfällig und unvermeidlich. Es wäre nur konsequent, wenn das Land auch die weitere Fläche nicht der Stadt zurückgibt sondern für mögliche zusätzliche Erweiterungen zurückbehält. So können, wenn Bedarf entsteht, schneller weitere Kapazitäten geschaffen werden.