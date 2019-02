Hauptversammlung Kurios: Brand löscht sich fast allein

Ilshofen / swp

Ungewöhnlich viele Ehrungen gab es in diesem Jahr bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ilshofen. Grund ist das neue Ehrenzeichen in Bronze für mindestens 15 Jahre aktiven Feuerwehreinsatzdienst. Bisher gab es dieses Ehrenzeichen erst ab 25 Jahren. So wurden jüngst 26 Feuerwehrleute geehrt, die auf 15 bis 25 Jahre Dienstzeit kommen. Insgesamt zählt die aktive Mannschaft 138 Kräfte, darunter sind sechs Frauen.

Einsatz auf der Autobahn

Mit 22 Brandeinsätzen, 28 technischen Hilfeleistungen und 45 Brandsicherheitswachen war das abgelaufene Jahr ein durchschnittliches, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Trotzdem gab es viel zu tun. So zum Beispiel im März, als ein Lkw auf der

Autobahn die Mittelleitplanke durchbrach und so zusammen mit der Ladung beide Fahrtrichtungen blockierte. Oder als im Juni ein Güllefass nach einem Unfall leckschlug und die Gülle aufgefangen werden musste. Relativ glimpflich verlief im Juni der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens. Durch das Feuer war eine Wasserleitung aus Kunststoff geschmolzen, wodurch sich das Feuer schon fast von selbst löschte. Bei den Brandsicherheitswachen gab es zum ersten Mal die sogenannten Risikospiele, die nach dem Aufstieg des TSV Ilshofen ab sofort von der Feuerwehr begleitet werden, heißt es.

Neu ist der Mannschaftstransportwagen, der im Einsatz vorrangig als Führungsfahrzeug dient. In Bälde sollen ein Einsatzleitwagen und ein Gerätewagen-Transport als Ersatzbeschaffung für den älteren MTW, den Schlauchwagen und den Rüstwagen kommen.

In der Abteilung Ruppertshofen gibt es eine personelle Neuerung. Wegen seines Umzuges gibt der bisherige Abteilungskommandant Andrè Krauß sein Amt ab. Als Nachfolger wurde einstimmig Pascal Schroth gewählt. Sein Stellvertreter heißt Johannes Maier.

Der 41 Köpfe zählende Musikzug hat zu Ehren des in den Ruhestand verabschiedeten Bürgermeisters Roland Wurmthaler den Großen Zapfenstreich gespielt. Für die zwölf Jugendfeuerwehrleute stand letztes Jahr ein Besuch einer Feuerwehrmesse in Dresden an. Außerdem gehörte auch eine für die Jugendfeuerwehren organisierte Großübung mit Langenburg und Gerabronn zu den besonderen Ereignissen.