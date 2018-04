Verkehr Kupferzeller Gemeinderat hofft auf mehr Lärmschutz beim A6-Ausbau

Kupferzell / Oliver Färber

Der Ausbau der Autobahn 6 auf drei volle Fahrspuren durch Hohenlohe wird weiter vorangetrieben. Nachdem die Planungen nun stehen, ist es an den Anrainern sich dazu zu äußern. Auch die Gemeinde Kupferzell wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahren angehört. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig entschieden, gegen die Lärmschutzplanung einen Einspruch einzulegen. Zudem will sie Lärmschutzwände für die Abschnitte fordern, wo Häuser nahe der Verkehrsader stehen. Das hat aber auch Konsequenzen: Die Kommune muss ein eigenes Lärmgutachten in Auftrag geben, um zu belegen, dass die Grenzwerte überschritten sind.

Nachdem Bürgermeister Joachim Schaaf den Gemeinderäten erklärt hatte, dass auf jeden Fall auch ein Einwohner wegen des zu erwartenden Lärms einen Einspruch einbringe und eine Schutzwand fordere, meldete sich Gemeinderat Peter Lemke zu Wort. „Ich bin dafür, dass auch die Gemeinde deshalb eine Einwendung startet“, sagte er. Dass den Hesselbronnern nur eine finanzielle Unterstützung zum Einbau von Lärmschutzfenstern angeboten werde, reiche nicht. „Das ist doch nichts auf Dauer“, stellte er fest. Man halte sich ja auch im Freien auf. Zu berücksichtigen sei auch, dass der Verkehr zunähme. Und auch wenn der andauernde Lärm nicht störe – der Körper reagiere darauf, wenn er dauerhaft Lärm ausgesetzt sei. Kupferzell solle ebenso wie Neuenstein und Öhringen Lärmschutzwände bekommen, forderte Lemke eine Gleichbehandlung.

Dass auf Kupferzeller Gemarkung keine geplant sind, hat laut Bürgermeister Schaaf seinen Grund: „Das wurde genau berechnet.“ Untersuchungen hätten ergeben, dass alle Grenzwerte eingehalten würden. „Wir müssten deshalb den Nachweis führen, dass der Lärmpegel zu hoch ist“, so der Schultes. Nur zu widersprechen gelte nicht.

Gemeinderat Gerd Eckert sagte, dass die Gemeinde ein solches Gegengutachten in Auftrag geben solle „Wir müssen das Wohl unserer Bürger im Blick haben“, so seine Meinung. Deshalb müsse das Geld dafür investiert werden. „Und wir müssen das jetzt machen, sonst bekommen wir keine Lärmschutzwand mehr“, fügte er hinzu. Gemeinderätin Marion Rüger ergänzte, dass man auch an das neue Wohngebiet in Western­ach denken müsse.

Das stetige Grundgeräusch der Autobahn lasse sich mit einer Lärmschutzwand nicht bekämpfen, so Gemeinderat Fritz Rehm. Aber die Häuser, die nahe der Straße stehen, müssten durch eine solche geschützt werden.

„Wie sich der Lärm verbreitet, ist sehr witterungsabhängig“, meinte Gemeinderat Rolf Stirn. Er berichtete, dass die Wasserversorgung Hesselbronn ebenfalls seine Bedenken gegen die derzeitigen Planungen einbringen werde. Befürchtet werden Schäden beim Bau an den wasserführenden Bodenschichten.

Gemeinderat Rolf Wagner hätte es gerne gesehen, wenn die Auf- und Abfahrt zur A 6 von der B 19 kreuzungsfrei gestaltet würden. „Solche Einwände sind zu spät. Dafür sind die Planungen schon gelaufen“, entgegnete der Bürgermeister.