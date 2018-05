Entwicklung Kupferzell weist Untermünkheimer Bedenken zur Gewerbegebietserweiterung zurück

Erweiterung des Gebiets in zwei Abschnitten

Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Greut bei Neu-Kupfer wurde in der jüngsten Sitzung auf Beschluss des Gemeinderats in zwei Teile getrennt. „Wir machen das, um mit dem ersten Abschnitt schneller voranzukommen“, erklärte Bürgermeister Joachim Schaaf den Räten. Denn im zweiten Teil, in dessen Bereich bereits Firmen existieren, wolle man auf Nummer sicher gehen. Dafür sollen neue Gutachten erstellt werden, die aufzeigen, wie viel Lärm die Betriebe verursachen.

Der Abschnitt 1, der nördlich an das Speditionsareal der Firma Metzger und östlich an die Bahnlinie angrenzt, soll so schneller vorangetrieben werden: Für diesen Bereich liegen alle Gutachten vor, und das Areal ist noch nicht erschlossen und bebaut. Allerdings stehen Investoren schon mit Vorhaben in den Startlöchern: Die Gebäude sollen zum Bahndamm hin ähnlich hoch werden können wie die Halle der Firma Metzger. fär