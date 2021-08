An ihre erste Führung kann Gerlinde Dörr sich noch sehr gut erinnern: Sie stand vor 30 Leuten, zur Sicherheit Notizen in der Hosentasche. „Mein Atem wurde immer schneller“, erzählt sie. Doch am Ende hätten die Teilnehmer geklatscht – und den Spickzettel hat sie auch nicht gebraucht. Das ist nun rund 34 Jahre her. Seitdem hat Gerlinde Dörr ungezählten Besuchergruppen im Bad Mergentheimer Teilort Stuppach die „Stuppacher Madonna“ vo...