Lügenbeutelfest Kulturkreis Vellberg wird 50 Jahre alt

Vellberg / Johanna Horlacher

Tradition heißt nicht Asche bewahren, sondern die Flamme am Brennen zu halten“, betont Maria Skrodsky, die erste Vorsitzende des Vellberger Kulturvereines. Seit dem 1. April 1968 besteht der Verein. Mit der „Flamme“, die sie und der Vorstand „am Brennen“ halten will, sind die Aktivitäten und insbesondere das Programm im Jubiläumsjahr gemeint. Bei der Vielzahl der kulturellen Angebote im Landkreis und darüber hinaus wolle man Mitglieder und Gäste - die gerne kommen dürfen - nicht überfrachten, erklärt Maria Skrodsky. „Eine Veranstaltung pro Monat, die auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht“, hält sie deshalb für „passend“.

Beliebtes Lügenbeutelfest

Doch noch einmal zurück zum Anfang. Gegründet wurde der Kulturkreis Vellberg von einer illustren Runde Vellberger Bürger im Haus der Allgemeinärztin Dr. Christel von Leydenius und deren Mann Dr. Basil von Leydenius. In der Nacht zum 1. April 1968 entstand die kuriose Idee, ein „Lügenbeutelfest“ abzuhalten. Dies war somit die Geburtsstunde des Kulturkreises Vellberg. Rund 30-mal wurde das „Fest der reduzierten Wahrheit“ in der Folge dann gefeiert. Jeder konnte beim Lügenbeutelfest Münchhausiaden auftischen, Seemannsgarn spinnen oder das Blaue vom Himmel versprechen – aber es musste witzig und geistreich sein. Die Besten wurden vom „Hohen Lügenrat“ mit dem Lügenbeutel in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Herausragende Persönlichkeiten wie beispielsweise der ehemalige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der Historiker und Buchautor von „Herr schmeiß Hirn ra“ Dr. Gerhard Raff, Altbürgermeister Hermann Frank, Freilichtspieleintendant Achim Plato und Unternehmer Reinhold Würth fanden Aufnahme in den Vellberger Ritterorden „Vom Krummen Balken“.

Das kuriose Fest machte das Städtchen hoch über dem Bühlertal deutschlandweit bekannt. Im Laufe der Jahre wurde dem kleinen Verein - mit heute rund 90 Mitgliedern im Alter von 31 bis 87 Jahren - der Aufwand um die Organisation zu viel und das Lügenbeutelfest schlief – im wahrsten Sinne des Wortes – ein. Heute erinnert der „Lügenstein“ am ehemaligen Haus Leydenius im Städtle noch daran.

Auch um vom Image der „Lügenbeutel“ etwas weg zu kommen, ging man neue Wege im Verein. Es werden Theaterfahrten nach Nürnberg, Fürth, Würzburg und Sommerhausen organisiert. Ebenso kulturelle Veranstaltungen in Vellberg selbst, wofür das mittelalterliche Städtle mit seiner tollen Kulisse absolut prädestiniert ist. Jazz- und Dixielandkonzerte, Mundart und Kabarett in der „Basilika“ (Scheune am Torturm), außerdem Ausstellungen und Kinderprogramme sowie Kirchenkonzerte auf der Stöckenburg standen in all den Jahren auf dem Programm. Beeindruckend war ein großes Jagdmusikkonzert auf der Bastion mit mehr als 100 Bläsern.

Dass es in Vellberg stets eine beachtliche Zahl „heimlicher Künstler“ gab und gibt, macht ein Aufruf deutlich, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger mit Begabung für „Kunst, Kultur, Musik“ melden sollten. Daraus ergab sich ein abendfüllendes Programm mit schönen Beiträgen unterschiedlichster Stilrichtungen in der Stadthalle.

So kann der Verein auf bewegte 50 Jahre zurückblicken, aber die Vorsitzende Maria Skrodsky legt Wert darauf, sich zeitgemäß weiter zu orientieren. Ihr ist es wichtig, dass die Aktivitäten auf mehrere Schultern verteilt werden: „So entsteht Vielfalt, denn Kunst und Kultur leben von einem breiten Spektrum und verschiedenen Interessen.“ Neben einer Städtereise, gemeinsamen Radtouren, Wanderungen, Museums- und Atelierbesuchen, auswärtigen Konzertbesuchen und Konzerten am Ort sowie Lesungen und Buchbesprechungen, nimmt der Verein beim Vellberger Weinbrunnenfest, Trödelmarkt und Christkindlesmarkt teil. Dabei ist Geselligkeit, bei gutem Essen und Trinken in froher Gemeinschaft, ein ungeschriebenes Gesetz und Motto des Vereins.

Info Mehr zum Verein und dem Jubiläumsprogramm auf www.kulturkreis-Vellberg.de.