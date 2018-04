Ausstellung Küstlerin lässt sich von der Natur inspirieren

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Zum ersten Mal eröffnete Ilshofens neuer Bürgermeister Martin Blessing eine Kunstausstellung in der Pfarrscheuer. „Ich freue mich, dass ich diese schöne Tradition fortführen darf“, sagte er und begrüßte die Künstlerin Doris Neisser-Steinkraus, viele Besucher und auch Amtsvorgänger Roland Wurmthaler, „den Initiator dieser Ausstellungen“.

Die Künstlerin Doris Neisser-Steinkraus, die im Teilort Eckartshausen wohnt und ihr Atelier betreibt, stellt bereits zum fünften Mal in Ilshofen aus. Sie zeigt Bilder und Skulpturen. Bei ihren Arbeiten hat sie sich von der Natur inspirieren lassen. „Die Bilder sind alle vor Ort entstanden“, berichtete sie, „beim Motivsitzen kann ich mich am besten in den Charakter der Landschaft und die Atmosphäre hineinversetzen.“ Oft ist Wasser im Spiel: Brandung, Meerenge, Stromschnellen und Spiegelungen haben die Künstlerin beeindruckt, aber auch Wald, Heide und Glut. Auch ihre Keramiken orientieren sich an Naturphänomenen wie Knospen, Blätter und Muscheln. Die Spielregeln seien von der Natur vorgegeben, sagte Doris Neisser-Steinkraus. Durch die geänderten Größenverhältnisse entstünden aber andere Sichtweisen auf die Dinge. Fast wie Architektur wirken ihre Turm-Skulpturen. „Man könnte sich vorstellen, als ganz kleiner Mensch darin herumzuspazieren.“ Neisser-Steinkraus war Dozentin an der Freien Kunstschule Stuttgart, gab VHS-Kurse und bietet in Eckartshausen Workshops an. Die musikalische Umrahmung gestalteten Tobias und Emily Southcott aus Gottwollshausen.

Info Die Ausstellung „Erde Feuer Wasser Luft“ ist noch bis zum 29. April in der Pfarrscheuer Ilshofen zu sehen. Geöffnet ist jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr, die Künstlerin ist anwesend.