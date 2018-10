Rechtswesen Künzelsauer leitet Amtsgericht

Schwäbisch Hall / swp

Dr. Bodo Mezger ist neuer Direktor des Amtsgerichts Schwäbisch Hall. Er erhielt am Donnerstag die Ernennungsurkunde. Der verheiratete Vater dreier Kinder folgt Dr. Wolfgang Amendt nach, der im September 2018 in den Ruhestand trat. Mezger war seit 2014 Direktor des Amtsgerichts Künzelsau. Bodo Mezger wurde 1978 in Schwäbisch Hall geboren und legte 1997 sein Abitur in Öhringen, wo er aufwuchs, ab. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften und spanische Rechtssprache in Augsburg, wo er 2002 auch sein Promotionsstudium absolvierte, um 2004 in Frankfurt/Main zu promovieren. 2006 trat er in den höheren Justizdienst Baden-Württembergs ein, arbeitete bis 2010 als Straf- und Zivilrichter an den Amtsgerichten Schwäbisch Hall und Öhringen sowie als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn. 2013 wurde er zum Richter auf Lebenszeit ernannt.