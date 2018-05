Popmusik Künzelsau widmet Gonzo eine Parkbank

Künzelsau / swp

„Ich möchte später kein Grab. Ich möchte eine Parkbank mit meinem Namen darauf. So kann sich jeder zu mir setzen, der mit mir reden möchte ...“, schrieb Josip „Gonzo“ Krolo am 28. März auf seinem Facebook-Account. Nur rund einen Monat später, wenige Tage nach dem plötzlichen Tod des Hohenloher Sängers, hat seine Heimatstadt Künzelsau angekündigt, Gonzos Wunsch zu erfüllen, wie die Hohenloher Zeitung schreibt.

„In Gedenken an den Ausnahme-Musiker, der sich Künzelsau immer sehr verbunden gefühlt hat, widmet ihm die Stadtverwaltung Künzelsau eine Parkbank in den Wertwiesen“, schrieb die Stadt am Dienstagabend auf ihrer Facebook-Präsenz. An einer Bank werde „in den nächsten Tagen ein kleines Schild angebracht, das an Gonzo erinnert“, so Bürgermeister Stefan Neumann. Bei Facebook hatten bereits zuvor Mitglieder der Gruppe „Du weißt, dass du aus Künzelsau und Umgebung bist, wenn ...“ über Gonzos Wunsch diskutiert.

Krolos Nachbarin Heike Rüger etwa schrieb: „Gonzo, die Bank bekommst du, das verspreche ich dir! Und Versprechen halte ich!“ Damit hatte das Ganze Fahrt aufgenommen: „Es kündigten sofort viele ihre Hilfe zur Umsetzung an“, erzählt Rüger auf Nachfrage. „Was mich sehr berührte, war die Bereitschaft von so vielen zur Umsetzung des Wunsches von unserem Gonzo“, sagt sie. Eigentlich wollte Rüger sich mit dem Anliegen an die Stadt wenden, doch das hatten bereits andere in die Hand genommen.

„Bürgermeister Neumann wurde von verschiedenen Leuten in der Sache angesprochen“, sagt Pressesprecherin Elke Sturm von der Stadtverwaltung. Er habe auch die Beiträge im Internet verfolgt und dann spontan gehandelt, erklärt sie. Der Sänger Josip Krolo, den viele Menschen in der Region nur als Gonzo kannten, ist am 3. Mai im Alter von nur 47 Jahren plötzlich gestorben (wir haben berichtet). Mit seiner Band Gonzo ’n’ Friends war er weit über die Region hinaus unterwegs, sein Tod bewegt derzeit viele Menschen in Hohenlohe. Am vergangenen Freitag wurde Krolo im Familien- und Freundeskreis beerdigt.