Die Wände sind aus massivem Holz gefertigt. Innen schlängeln sich an manchen Stellen Grünpflanzen nach oben. Die Büro- und Showräume in der Westspitze in Tübingen wirken futuristisch und naturnah zugleich. Wo manche einen Widerspruch vermuten, gibt es keinen. Und so steht das Gebäude ein Stü...