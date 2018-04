Schwäbisch Hall Theater: Kümmerer statt Egomane

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Am Samstag hat „Karlsson vom Dach“ Premiere in der Haalhalle. Marko Werner spielt den Jungen mit dem Propeller.

Fünf Tage vor der Premiere ist er zum ersten Mal geflogen. Er ist Karlsson, ein dicker Junge mit Propeller auf dem Rücken. Im wahren Leben heißt er Marko Werner, hat keinen Propeller und wie er es anstellt, dass er durch die Haalhalle schwebt, verrät er nicht.

Karlsson ist der Held aus dem Astrid-Lindgren-Buch „Karlsson vom Dach“ von 1955, einer Zeit, in der die Kinder brav und strebsam zu sein hatten. Der dicke Propellerjunge ist anders. Frech, listig, dick, egoistisch, verfressen, „einer, der immer vorangeht“, sagt Marko Werner. Er hat wenig von Karlsson, weder charakterlich noch äußerlich. Die fehlende Körpermasse stopft er unters Hemd. Doch zugegeben, „nach 70 Minuten Egomane spielen“ habe er durchaus auch mal Lust, so maßlos zu sein. Er sei eher derjenige, der in der Gruppe schaut, dass es allen gut geht, der Kümmerer, „caring“ nennt er es.

Vielleicht sei das auch der Grund gewesen, warum er nach zehn Jahren Engagement am Braunschweiger Staatstheater mal loslassen wollte, aus der Gruppe rausgehen. Das war 2013; eine Entscheidung, die Mut erforderte und nicht leicht fiel. Seither ist er auf verschiedenen Bühnen zu sehen. Die Arbeit mit dem „Theater für die Allerkleinsten“ vom Helios Theater aus Hamm bringt ihn seit vier Jahren auf viele Bühnen, wo er vor Zwei- bis Sechsjährigen auftritt. „Für Kinder zu spielen macht wahnsinnig Spaß. Sie sind laut, sie lachen, sie klatschen während der Vorstellung – dafür allerdings weniger am Ende.“

Er kam geradewegs von Paris nach Schwäbisch Hall. Die Regisseurin von „Karlsson vom Dach“, Eva Veiders, wollte Marko Werner, den sie aus Braunschweig kannte, für die Rolle besetzen.

„Toll!“ findet er das gemütliche Städtchen mit den Gassen, die er aus seiner Heimat Schwedt in Brandenburg so nicht kennt. Zwei Tage nach seiner Ankunft am Ostersonntag treibt es ihn mit seinem Tretroller zum Unterwöhrd. Da setzt er sich hin, beobachtet die vielen vorbeiziehenden Menschen und fühlt sich dort sehr wohl. „Wie im Zoo“, denkt er sich, „da ist auch oft ein Wassergraben zwischen Gehege und Besucher.“

Vier Wochen Proben

Wenn am Samstag, 28. April, Premiere ist, hat der Schauspieler vier Wochen Proben hinter sich; vormittags und abends üben sie die Szenen aus dem Lindgren-Stück. „Das stört keinen großen Geist“ ist ein Satz, den er als Karlsson oft sagen wird – meist dann, wenn er etwas verbockt hat. Der Satz gefällt dem Schauspieler. Weil er optimistisch und selbstbewusst ist, wenn auch in manchen Situationen übertrieben frech und rücksichtslos.

Der 42-Jährige hat mit sechs Jahren mit dem Theaterspielen begonnen und seither nicht mehr aufgehört. Warum? „Ich liebe es, als Pilz auf der Bühne zu stehen und zu wissen, gleich kommt der böse Wolf.“

Das Wissen über die Handlung, die er hat, aber das Publikum nicht, das gefällt ihm. Als Regieassistent am Theater in Schwedt, mit einer Ausbildung als Tischler und Restaurantfachmann hinter sich, drängte ihn ein älterer Schauspieler, er solle sich unbedingt an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock bewerben. Er gab keine Ruhe, Werner rechnete sich bei 1200 Bewerbern auf zehn Plätze keine großen Chancen aus.

Halbherzig bewarb er sich, halbherzig sprach er vor, einmal, zweimal, dreimal – und wurde genommen. „Vielleicht habe ich da mehr Glück als Verstand gehabt!?“