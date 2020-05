Gsundheit! heißt es in diesem Jahr nicht am Ende eines jeden Trinkspruches beim Kuchen- und Brunnenfest zu Pfingsten in Hall. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim wird das Bittgesuch der Sieder, zum Abhalten des Festes, nämlich ablehnen. Aufgrund der Corona-Krise und der Landesverordnung darf...