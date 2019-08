67 Delikte verzeichnet die Polizei für 2018 in Braunsbach. 22 von ihnen werden an der A 6 verübt.

Nach zwei ruhigen Jahren mit 52 und 56 Delikten, ist die Zahl der Kriminalfälle in Braunsbach wieder angestiegen: 67 Fälle hat die Polizei für die Kochertalgemeinde notiert, das ist ein Plus von 19,6 Prozent. Immer noch weniger als vor der Flut: 2014 waren es 89 Fälle, 2015 waren es 74. Von den 67 Delikten hat die Polizei mehr als die Hälfte aufgeklärt: In 36 Fällen wurden die Akten geschlossen.

Was in Braunsbach die Kriminalität nach oben treibt ist der Parkplatz an der Autobahn, erklärt Thomas Heiner, Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Hall. Allein 22 der 67 Delikte vom vergangenen Jahr werden auf dem Kochertal-Parkplatz verortet. „Das bekommen die Braunsbacher gar nicht so mit.“

Kriminalität im Limpurger Land Das Verbrechen hat keine Konjunktur Die Statistik für das Limpurger Land verzeichnet in nahezu allen Deliktbereichen rückläufige Zahlen. Die Entwicklung entspricht dem Landestrend. Schwerpunkte sind nicht auszumachen.

Kochertal-Parkplatz: Waffen, Drogen, Diebstähle

Was auf dem Parkplatz rund um die Autobahnkapelle passiert, sind: unerlaubter Waffenbesitz, Nötigungen, Diebstähle. „Da wird Ladung geklaut, sind Planenschlitzer aktiv, wird Diesel abgeschläuchelt“, so Heiner. Der Polizeioberrat stellt fest: „Die Kriminalität an der A 6 nimmt mit dem steigenden Verkehr zu. Es gibt ein enormes Dunkelfeld mit Drogenschmuggel und Diebstählen. Wir versuchen durch Kontrollen auf der Autobahn das aufzuhellen. Leider sei die Aufklärungsquote bei den Diebstählen gering.

Was die Polizei im Einzelnen notiert, sind: ein sexueller Missbrauch, fünf Rohheitsdelikte wie Schlägereien, 33 Diebstähle – da­runter ein Wohnungseinbruch. Auch einen Diebstahl aus einem Rohbau wurde von der Polizei notiert. Die meisten der insgesamt 22 schweren Diebstähle wurden vor allem an der Autobahn verübt. Weiter sind in der Statistik aufgelistet: drei Sachbeschädigungen und fünf Rauschgiftdelikte.

Von den 38 ermittelten Tätern ist einer jugendlich, fünf sind Heranwachsende (bis 21 Jahre). 14 Täter haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit – ein hoher Anteil mit 36,8 Prozent. Dieser geht auf das Konto Autobahnnähe. Zum Vergleich: Im gesamten Landkreis betrug 2018 der Anteil der ausländischen Täter 28,2 Prozent.

