Das schlicht gehaltene Protokoll lässt Emotionen durchschimmern: „171555 2nd Bn: (….) We are in SCHWABISH HALL!“ So lautet der wohl freudige Funkspruch auf Deutsch: „Wir sind in Schwäbisch Hall.“ Teile der 63. Infanterie-Division der Amerikaner nehmen am 17. April 1945 um 14.55 Uhr Ortsz...