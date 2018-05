Bläsermusik Krieg, Frieden und Tanz

Schwäbisch Hall / Ralf Snurawa

Zusammen mit Kantorin Ursl Belz-Enßle an der Orgel eröffnete das Hohenlohe-­Brass-Quintett die „Stunde der Kirchenmusik“ in der Haller Michaelskirche mit der festlichen „Intrada“ von Jan van der Roosts. Ohne Orgel wurde daran mit Samuel Scheidts „Battle Suite“ angeknüpft. Schön herausfahrend gespielte Figuren kontrapunktierten spielerisches Tänzeln in den Trompetenstimmen in der „Galliard Battaglia“. Gesanglich ausgekostet wurde die „Courant Dolorosa“. Lust am Spiel wurde besonders bei der durch die Stimmen wandernden Melodie in „Canzon Bergamasque“ spürbar.

Von der Empore vor den Altar wechselten die fünf Blechbläser zur Wiedergabe von Giles Farnabys „Fancies, Toyes and Dreams“. Zunächst wurde der Kontrast zwischen der lebhaften „The Old Spagnoletta“ und „His Rest“ herausgestellt. Gesanglich empfunden war „Tell mee Daphne“ zu hören, gefolgt vom gewitzt interpretierten „A Toye“. Innig sanft gestaltete Trompeter Johannes Knoblauch „His Dream“. Aufgeweckt klangen die schnellen Figurationen in „The New Sahoo“.

Extrem erschien dadurch die Gegenüberstellung mit Jean Langlais‘ „Chant de paix“ als zentrales Stück des Konzerts. Ursl Belz-Enßle lotete zart den Klangraum aus. Klangliche Weite ließ das Hohenlohe-Brass-Quintett danach in der „Maritime Overture“ von Ian MacDonalds „Sea Sketches“ entstehen. Tubist Florian Mayrhofer zeigte sein Können im kantablen Spiel. Rund im Ton dialogisierten im „Sunset Shanty“ Posaunist Christof Schmidt, die Trompeter Johanna Hirschmann und Johannes Knoblauch und Hornist Philipp Römer. In Richtung Jazz ging es mit Vince Gassis Suite.

Kräftig im Ton erklangen die Blechblasinstrumente schließlich zusammen mit der Orgel in Sigfrid Karg-Elerts „Marche Triomphale ‚Nun danket alle Gott‘“: festlich, aber auch mit Momenten entfernten Nachklingens. Das wurde noch verstärkt durch das sich anschließende „Abide With Me“ von W. H. Monk als innigem Schlussgesang.