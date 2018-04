Haalplatz Krieg durchkreuzt Baupläne

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Erwähnt werden soll auch die Inangriffnahme der Frage: ,Haalplatzüberbauung und Haalplatzgestaltung’“. Dieser Satz könnte heute in der Zeitung wieder stehen (siehe Info). Er stammt vom 10. März 1939. Vor 79 Jahren, als Deutschland gerade Böhmen und Mähren einnahm, machten sich die Haller Stadtväter Gedanken über die, laut damaligen Berechnungen, 8800 Quadratmeter freie Fläche am Kocher. Bis 1842 wurden dort alle Gebäude der Sieder abgebrochen. Denn die Haller Salzherstellung konnte nicht mehr mit dem effektiveren Steinsalzabbau in Bergwerken konkurrieren. Wo früher ein belebtes Gewerbegebiet war, entstand eine Brache.

Ratsherr Bayerdörfer empfiehlt im Jahr 1939, dem Platz durch neue Baumreihen „wieder auf die Beine zu helfen“. Doch dem widerspricht Regierungsbaumeister Doktor-Ingenieur Eduard Krüger. Der Architekt aus Stuttgart, der später nach Hall übersiedelte, kenne den Ort sehr genau. „Schon als junger Student habe ich mich mit diesem heute so traurigen Haalplatz beschäftigt“, schreibt der Baumeister in einem Zeitungsartikel. „Wenn einem Architekten etwas misslingt, so pflanzt er Bäume vor sein Werk“, argumentiert Krüger. Mit Grün sei die „tötende Leere“ einer freien Fläche innerhalb einer Stadt nicht zu heilen. Regierungsbaumeister Krüger, ein Freund klarer Aussagen, nimmt den Blickwinkel eines Besuchers ein, der nach Hall kommt. Der Gast gehe vom Bahnhof durch die engen Gassen der Katharinenvorstadt und hoffe darauf, bald ins Zentrum zu gelangen. Am Haalplatz müsste die eigentliche Stadt hinter der Haalmauer beginnen. „Doch welch’ bittere Enttäuschung: Innerhalb der Stadtmauer steht alles zerrissen und einsam, ein gähnend leerer Platz tut sich auf, dessen Bäume so recht nach Verlegenheit riechen.“

Als Parkplatz ungeeignet

Zwar strömen heute mehr Besucher aus Parkhäusern als vom Bahngelände in die Stadt. An dem Aussehen des Haalplatzes hat sich wenig geändert. Die Bäume sind gewachsen, Autos parken dort. Was wohl Krüger dazu gesagt hätte? Selbst das kann man aus dem Artikel herauslesen: Aufgrund seiner Symmetrie und Lage sei es nicht möglich, den „Haalplatz verkehrsmäßig einwandfrei aufzuschließen. Damit entfällt die künftige Verwendung als Großparkplatz. Der Haalplatz als Parkplatz ist ein schwer zugänglicher Sackbahnhof“. Noch bevor der viele Verkehr in der Nachkriegszeit mitten durch die Haller Innenstadt rollt, zeigt sich Krüger als Visionär: „Alte Stadtkerne müssen umfahren, nicht durchfahren werden.“

Aus heutiger Sicht muss man sagen: Geschickt anzufahren ist der Haalplatz immer noch nicht. Ein großer, vielfrequentierter Parkplatz wurde dennoch daraus.

Krüger belässt es nicht bei der Kritik der „Ödnis“. Als Architekt macht er Vorschläge. Zum einen müsse der Blick auf den Sulferturm frei bleiben. Zum anderen verordnet er eine Bebauung. Rund zwölf neue Baukörper zählt man in seiner Skizze, darunter auch ein Bad. Rund die Hälfte der Freifläche wäre zugebaut worden. Zwei Jahre später werden veränderte Pläne präsentiert. Die Kreisleitung der Nazipartei sollte in einem riesigen Gebäude untergebracht werden. Der Haalplatz wäre zur Aufmarschfläche mutiert, fast die komplette Bebauung zwischen Haalplatz und der Neuen Straße plattgemacht worden. Doch dazu kam es nicht. Im weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden nur noch kriegswichtige Bauprojekte genehmigt, teilt Daniel Stihler vom Stadtarchiv mit.