Landrat Gerhard Bauer hat die Mitglieder im Kreistag auf die nächsten fünf Jahre verpflichtet und in die Statistik geblickt.

Der neue Kreistag kommt am Dienstagnachmittag zu seiner ersten Sitzung in der Kreßberghalle in Kreßberg-Marktlustenau zusammen. Landrat Gerhard Bauer schüttelt Hand für Hand und verpflichtet so die Kreisräte für die nächsten fünf Jahre, nachdem er die Verpflichtungsformel gesprochen und darauf aufmerksam gemacht hat, dass es bei den „Entscheidungen immer darum gehen muss, was das Beste für den Landkreis insgesamt ist“.

Die Kreisräte bekommen die Landkreisordnung als Nachschlagewerk für ihre ehrenamtliche Arbeit. Für Bauer ist es ein „historischer Tag“, weil die zehnte Amtsperiode des Kreistags seit der Kreisreform 1973 beginnt. Der Landrat nennt Veränderungen und Besonderheiten. Der neue Kreistag hat wie der alte 58 Mitglieder, aber so viele Parteien wie nie zuvor: Mit den Freien, der CDU, den Grünen, der SPD, der FDP, der AfD, der ÖDP und den Linken sind insgesamt acht vertreten.

Jedes Kreistagsmitglied erhält einen Sitz in einem der Ausschüsse. Die Besetzung wurde bereits vor der ersten Kreistagssitzung auf dem Wege der Einigung geregelt und wird nun zusammengefasst einstimmig beschlossen. „Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start in die gemeinsame Gremienarbeit, denn andernfalls würden wir hier und heute mindestens drei bis vier Stunden länger sitzen, um zu wählen und auszuzählen“, betont Landrat Bauer und blickt tiefer in die Statistik.

29 Mitglieder wurden neu in den Kreistag gewählt – genau die Hälfte des gesamten Gremiums hat sich durch die Wahl verändert, im Vergleich zu früheren Amtsperioden ungewöhnlich viel. 26 Damen und Herren ziehen erstmals in den Kreistag ein. Drei waren schon früher einmal dabei. Neben den meisten Parteien hat der neue Kreistag auch den höchsten Frauenanteil – waren es in der vergangenen Amtsperiode zehn, sind es nun 17 Kreisrätinnen. Das Durchschnittsalter sank von 58,9 auf 51,7 Jahre. Das jüngste Mitglied ist 25, das älteste 74 Jahre alt.

