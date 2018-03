Versammlung Kreisbrandmeister beeindruckt von Leistung

Next

Rosengarten / swp

Zahlreiche Gäste konnte Kommandant Alexander Hofmann bei der Hauptversammlung im Sportheim in Rieden begrüßen: neben 34 aktiven Feuerwehrangehörigen, den Mitgliedern der Alters­abteilung sowie der Jugendfeuerwehr, auch Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeister Jürgen König. Nach einem gemeinsamen Essen berichtete er über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Dazu gehörten 20 Einsätze, darunter sieben Brände, zwölf technische Hilfeleistungen und ein Fehlalarm.

Die Feuerwehr in Rosengarten ist gut aufgestellt, wie in den Jahresberichten des Kommandanten, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung dargestellt wurde. Kreisbrandmeister Werner Vogel bescheinigte den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr eine „beeindruckende Leistungsbilanz“, da neben den Einsätzen auch Übungen und regelmäßige Dienste zum Jahresablauf gehören. Außerdem organisierte die Feuerwehr im Rahmen des Ferienprogramms ein Zeltlager sowie eine Nikolausfeier und die Christbaumsammelaktion. Bürgermeister Jürgen König freut sich über die Begeisterung, mit der die Feuerwehrmitglieder ihren Dienst versehen. Ein Arbeitskreis der Feuerwehr mit der Gemeindeverwaltung plant im Laufe des Jahres eine Werbeaktion. Dann wird der Dienst am Nächsten vorgestellt und es sollen neue Mitglieder gewonnen werden.

Der Gemeinderat hat die Haushaltsmittel für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges „LF 20 KatS“ bewilligt. Die europaweite Ausschreibung läuft derzeit. Mit einer Auslieferung des Fahrzeuges wird 2019 gerechnet. Damit wird die Feuerwehr einen der modernsten Fuhrparke haben und auch nach sechs Jahren ist die zentrale Feuerwache noch ein Leuchtturmprojekt unter den Feuerwehren im Landkreis.

Auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses konnte Bürgermeister Jürgen König mit Kommandant Alexander Hofmann acht Beförderungen vornehmen: Luis Hofmann zum Feuerwehrmann, Bastian Buck zum Oberlöschmeister, Steffen Birzele zum Hauptfeuerwehrmann, Frank Schechter zum Brandmeister, Andreas Krauß und Sebastian Ott zum Hauptfeuerwehrmann.

Langjährige Feuerwehrmitglieder, die vom aktiven Dienst ausscheiden und in die Altersabteilung wechseln, wurden von Bürgermeister König und Kommandant Hofmann geehrt: Dieter Schechter (33 Jahre Oberlösch­meister), Rolf Hölzer (39 Jahre Oberbrandmeister) und Stefan Melber (46 Jahre Oberbrandmeister).

Für weitere fünf Jahre wurde mit 91,2 Prozent der Stimmen Kommandant Alexander Hofmann klar im Amt bestätigt. Damit wird die Kontinuität in der Leitung der Feuerwehr gewahrt.