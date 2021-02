Auf der Corona-Karte des RKI für Baden-Württemberg herrscht die beruhigende Farbe Ocker vor. Es gibt ein paar Flecken in warnendem Hellrot, aber auch zwei direkt nebeneinanderliegende Klumpen in alarmierendem Dunkelrot. Diese bilden ein hohes Infektionsgeschehen in den Landkreisen Schwäbisch Hall...