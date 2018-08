Ferienprogramm Kreative Workshops

Schwäbisch Hall / swp

Während der Ferien bietet das Hällisch-Fränkische Museum zwei Workshops an. Am Donnerstag, 16. August, zeigt die Künstlerin Ilka Nowicki von 14 bis 16 Uhr, wie aus Recycling-Material Ritter, Roboter oder Fantasiefiguren gestaltet werden. Am Donnerstag, 23. August, steht von 14 bis 16 Uhr – ebenfalls mit Ilka Nowicki – Töpfern auf dem Programm. Material wird gestellt. Eingeladen sind Familien mit Kindern, aber auch Einzelpersonen. Anmeldung bis zum 15. bzw. zum 22. August, Telefon 07 91 / 75 12 89 oder E-Mail: hfm.user@schwaebischhall.de