Aktionstage Kräftemessen bei Olympiade im Wald

Wüstenrot / swp

Das Natur-Erlebniscamp Wüstenrot startet in die neue Saison. Das Themenspektrum der vier Aktionstage reicht vom sportlichen Auftakt bei der Waldolympiade am Steinknickle über den Thementag „Vielfalt Holz“ (10. Mai) am Wellingtonienplatz, bis hin zum spannenden Forschertag am Steinknickle am 29. Juli in den Sommerferien und einer Erlebnisnacht am Wellingtonienplatz am 27. Oktober.

Die Waldolympiade beginnt am Sonntag, 15. April, am Naturfreundehaus Steinknickle in Neuhütten. Von 13 bis 18 Uhr können die verschiedenen Stationen absolviert werden. Start ist ganztägig am Infostand der Gemeinde direkt am Naturfreundehaus. Zielgenauigkeit ist beim Speerschleudern und Wald-Minigolf gefragt. Hoch hinaus geht es beim Kistenklettern, aber auch bei einem Aufstieg auf den Steinknick­leturm mit seiner atemberaubenden Aussicht. Spaß an der Bewegung ist auf der Spielwiese, beim Hurgelparcours und bei der Seilnummer erforderlich. Die Naturfreunde bieten eine Holzwerkstatt an und das Naturfreundehaus ist mit seiner Gastronomie ganztägig geöffnet. Die Anfahrt und Parkplätze sind ab Ortsmitte Neuhütten ausgeschildert. Weitere Infos im Internet auf www.naturpark-sfw.de