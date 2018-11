Konzert Kopfkino-Abend mit Oscar-Verleihung

Vellberg / Ernst-Walter Hug

Kinoabende in Vellberg sind selten. Denn dort gibt es kein Lichtspielhaus. Die Stadthalle allerdings eignet sich bestens dafür. Filme gab es an diesem Abend jedoch nicht zu sehen. Das Kino fand im Kopf der Leute statt. „Die Vellberger“, die Stadtkapelle des historischen Städtchens, hatten zum Saison-Abschlusskonzert geladen – in diesem Jahr unter dem Motto „Highlights der Filmmusik“.

Die Halle war gut gefüllt mit Publikum fast jeden Alters. Schließlich war der Eintritt frei. Während es sich die einen in den Stuhlreihen vor der Bühne bequem machten, standen andere Besucher des Konzertes an den Stehtischen im hinteren Teil der Halle.

Neben der Filmmusik aus Italo-Western des berühmten Komponisten Ennio Morricone gab es auch die Titelmusik eines der berühmtesten Piratenfilme zu hören: „Pirates of the Caribbean“. Und von oben auf den Wellen ging es bei dem Stück „Beyond the Sea“ aus dem Film „Findet Nemo“ gedanklich unter die Wasseroberfläche. Die knapp 30 Musiker auf der Bühne begeisterten das Publikum nicht nur musikalisch, sondern auch mit Gesang.

Denn „Die Vellberger“ verstehen sich nicht nur als Kapelle für böhmische Blasmusik, sondern auch als Show- und Stimmungskapelle mit eigenen Sängern in ihren Reihen. Sven Hintermajer, Tamara Zürn und Sandra Masuch traten gleich mehrmals an den Bühnenrand und nahmen ein Mikrofon in die Hand.

Schaile erneut geehrt

85 Jahre alt ist die Stadtkapelle Vellberg. 42 Jahre davon war der bereits im Frühjahr zum Ehrenvorsitzenden ernannte Lothar Schaile in Vorstandsämtern und als Musiker aktiv. Er wurde in der großen Konzertpause ein weiteres Mal öffentlich geehrt.

Dirigent Jürgen Bermanseder, der seit 25 Jahren Leiter der Stadtkapelle ist, wurde an diesem Abend ebenfalls geehrt. Dafür hatten sich „Die Vellberger“ etwas Besonderes ausgedacht: Sie überreichten ihm einen extra gefertigten Oscar mit der Widmung „Jürgen Bermanseder – 25 Jahre Stadtkapelle Vellberg“.

Bermanseder habe aus der Stadtkapelle das gemacht, was sie heute ist: „Die Vellberger“ sind bekannt über die Region hinaus, mit Auftritten jenseits der Landesgrenzen wie beispielsweise in Sachsen und Bayern. Auch im Ausland wie in Ungarn, der Schweiz, in Frankreich oder in den Niederlanden tritt die Stadtkapelle auf.

James Bond verbindet

Genauso international ging es nach der Pause weiter. Und auf welchen Filmhelden trifft das mehr zu als auf James Bond, Agent 007? Die Filme und ihre Titellieder sind nicht nur international bekannt, sondern haben generationenübergreifenden Wiedererkennungswert: vom ersten Bondfilm 1962 „Jagd auf Dr. No“ bis ins neue Jahrtausend mit „Skyfall“.

Bei diesen Stücken, wie auch bei „Can You Feel the Love Tonight“ aus „König der Löwen“, kamen erneut die Sänger zum Zuge und die Stadtkapelle wurde zur Begleitband. Ganz anders zum Ende des Kino-im-Kopf-Abends, bei dem so mancher Zuhörer ins Träumen geriet: Die Bläser legten sich ein weiteres Mal voll ins Zeug mit „The Blues Brothers in Concert“.