Kammermusik Konzerte im Sonnenhof wollen größere Vielfalt bieten

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Kammermusik mit sehr hoher Qualität: Das bieten die Konzerte im Sonnenhof nun schon seit 30 Jahren, und das wollen sie auch weiterhin tun. Doch es gibt auch den Wunsch nach Veränderung: Das Programm soll vielfältiger werden, und die Zuhörer sollen mehr Gelegenheit bekommen, sich auf die Werke, die ihnen dargeboten werden, vorzubereiten.

Diese beiden Ziele hat sich Eberhard Hofmann gesetzt, der seit gut einem Jahr künstlerischer Leiter der Konzertreihe ist und nun das erste Jahresprogramm vorlegt, das er auch inhaltlich verantwortet – das Programm für 2018 war noch von seinem Vorgänger Lahnor Adjei vorbereitet worden. Hofmann ist pensionierter Musiklehrer, und so liegt es ihm quasi im Blut, den Konzertbesuchern mehr bieten zu wollen als den reinen Klang der Instrumente. Er will auch Informationen zu Komponisten und Werken wie auch zu den ausführenden Musikern vermitteln. Solches Hintergrundwissen findet sich normalerweise im Programmheft. Aber wer schon vorher wissen will, was ihn im Sonnenhof erwartet, musste bisher selbst recherchieren. Jetzt haben Hofmann und Heinz Schüle, der kaufmännische Vorstand des Förderkreises Konzerte im Sonnenhof, den Programmflyer so gestaltet, dass auf ihm Platz ist für Erläuterungstexte. Zudem gibt Hofmann vor jedem Konzert eine kurze mündliche Einführung.

Bei den Ensembles sind auch ungewöhnliche Besetzungen vertreten: Cello und Akkordeon oder Gitarre und Gesang zum Beispiel. Damit will man neue Hörerkreise ansprechen. Auch in Bezug auf die Stilrichtungen gibt es mehr Varianten: alte Meister, Moderne und Tango ergänzen das klassisch-romantische Repertoire. Zum Festkonzert anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Sonnenhof-Konzerte kommt am 20. Oktober ein Publikumsliebling in dieser Reihe: die Geigerin Sophia Jaffé. Sie wird begleitet vom Pianisten Björn Lehmann.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahresprogramm ist das Konzert am 10. November, das der Förderkreis Konzerte im Sonnenhof gemeinsam mit der Haller Konzertgemeinde veranstaltet. Dann bietet das vielgerühmte Vokalensemble Singer Pur Musik, die Bezüge zur Malerei aufweist. Die Bilder werden dazu auf eine Leinwand projiziert.

Jungen Menschen soll der Besuch eines klassischen Konzertes dadurch schmackhaft gemacht werden, dass sie bis zum Alter von 21 Jahren keinen Eintritt mehr bezahlen müssen. Das bisherige Angebot einer Familienkarte entfällt damit.