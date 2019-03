Konzert Konzert im Carmen-Würth-Forum: Mitreißender Tastendonner

Künzelsau / Bettina Lober

Prachtvoll, singend , himmlisch – die Charaktereigenschaften der ausgewählten Werke für jenes Sinfoniekonzert am Samstag im Carmen-Würth-Forum in Gaisbach verspricht allerhand. Und das Publikum im ausverkauften Reinhold-Würth-Saal darf sich auch an einem glänzend aufgelegten Orchester unter dem umsichtigen und zugleich agilen Dirigenten Frédéric Chaslin erfreuen. Der 56-jährige Franzose gibt der Spielfreude des Ensembles breiten Raum und spornt die Musiker umsichtig an.

Dies wird gleich mit der Ouvertüre zu Gioachino Rossinis „Semiramide“ deutlich – eine Oper voller eingängiger Melodien, farbiger Holzbläserklänge und mitreißender Rhythmen, von denen das Eröffnungsstück einen umfassenden Vorgeschmack gibt. Chaslin gelingt es, den Würth-­Philharmonikern immer neue ­Nuancen in den Klangfarben zu ­entlocken und schafft so eine abwechslungsreiche sowie prachtvolle Verbindung von zupackender Präzision und unbeschwerter Leichtigkeit.

Tiempo geht volles Risiko

Ganz anders Sergei Rachmaninow, dessen Klaviermusik wegen ihrer „russischen Schwermut“ sowie Virtuosität bereits zu seinen Lebzeiten besonders beliebt war, wie der Musikwissenschaftler Matthias Corvin im Programmheft schreibt. Rachmaniows Klavierkonzert Nr. 3 in d-Moll gilt als Meilenstein einer Pianistenkarriere. Laut Berechnungen ist es von allen großen Klavierkonzerten jenes mit den meisten Noten pro Sekunde im Klavierpart. Eine Herausforderung, in die sich der argentinische Pianist Sergio Tiempo voller Risiko und Hingabe stürzt. Während ihm die Würth-Philharmoniker einen weichen Klangteppich ausbreiten, gibt der 47-Jährige richtig Gas und scheint um sein Leben zu spielen. Gekonnt variieren Solist und Orchester, von Chaslin aufmerksam angeleitet, das harmonische Wechselspiel an- und abschwellender Dynamik.

„Ich wollte auf dem Klavier eine Melodie singen“, sagte Rachmaninow über sein wehmütiges und zugleich einfaches Eingangsthema. Sergio Tiempo nimmt den Satz des Komponisten zuweilen wörtlich. An besonders dramatischen Stellen des hochemotionalen Stücks hört man ihn mitsingen. Die virtuose Solokadenz am Ende des ersten Satzes kostet Tiempo lustvoll aus. Überhaupt entfacht er mitreißende Tastengewitter, die sich in fließenden und zugleich glitzernden Melodie-­Passagen immer wieder beruhigen. Im Mittelsatz „Intermezzo“ schwingen die Harmonien zwischen schwermütigem Moll und energetischem Dur effektvoll hin und her. Das Klavier herrscht zwar über das Orchester. Dennoch entwickeln beide gemeinsam eine lyrische Klangkraft mit unausweichlicher Sogwirkung.

Ein Triumph für den grandiosen Tiempo sowie Chaslin und die Würth-Philharmoniker – die Zuhörer jubeln, spenden stehend Applaus. Sergio Tiempo verteilt lächelnd fliegende Kusshände ins Orchester – und bedankt sich mit dem einfühlsamen Solo „Consolation No. 3“ von Franz Liszt.

Da hat es Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 4 in G-Dur im zweiten Teil freilich nicht leicht – zumal der Komponist hier ganz bewusst mit herkömmlichen Hörgewohnheiten spielt. Frédéric Chaslin ist ein Kenner des Spätromantikers, er dirigiert das Stück in Gaisbach auswendig.

Werk voller Ironie

Die Sinfonie ist von hintersinniger Heiterkeit geprägt und gibt allerlei Rätsel auf. Die klimpernden „Narrenschellen“ vermitteln vermeintliche Verspieltheit. Volkslied-Motive wie das vom „Bi-Ba-Butzemann“ lugen keck ums Eck. Es wimmelt von musikalischen Schilderungen voller Fantasie und Magie – Volksmusik und Märchenwelten fließen ironisch ineinander. Der Finalsatz mit der Bezeichnung „Sehr behaglich“ vertont das Gedicht „Das himmlische Leben“ aus „Des ­Knaben Wunderhorn“ – und erklärt quasi die Paradies-Vorstellungen. Julie Cherrier-Hoffmann springt an diesem Abend für die kurzfristig erkrankte Sopra-

nistin Cristina Pasaroiu ein. Sie singt ihren Part versiert. Allerdings hat sie es schwer, sich gegen das raumgreifende Orchester durchzusetzen, was die „himmlischen Freuden“ ein wenig blass erscheinen lässt. Dennoch: freudiger ­Applaus für ein spannendes Werk voller Schönheit und Abgründe.