Schwäbisch Hall Würth-Ausstellung: kontrolliertes Wagnis ohne roten Faden

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Zur Vernissage der neuen Würth-Ausstellung kamen rund 600 Besucher.

Auch die neue Ausstellung in der Kunsthalle Würth wird hoch gelobt. Reinhold Würth hat mit seinem Vermögen eine Sammlung von inzwischen mehr als 18.000 Werken zusammengetragen. Er hätte allen Grund, seiner Freude über die Komplimente, die sich über ihn ergießen, freien Lauf zu lassen. Doch er bleibt auf Distanz zu dem frechen Florian Illies, einem der einflussreichsten Autoren des Landes und Kunstexperte, sowie dem gediegenen Sean Rainbird, dem Direktor der irischen Nationalgalerie. An sie wendet sich Reinhold Würth mit den Worten „Die Herren Gastredner …“.

Der rote Faden fehlt

Die Herren Gastredner stellen fest, dass der Ausstellung „Wohin das Auge reicht“ der rote Faden fehlt. Dies deuten sie keineswegs als Defizit, sondern als einen positiven Aspekt. Dass sich diese Ausstellung mit rund 170 teilweise extremen Großformaten einem roten Faden verweigert – genau das sei das Aufregende, erkennt Florian Illies.

Illies zieht eine Parallele zu einer anderen Veranstaltung, die am Sonntag in Schwäbisch Hall ihresgleichen sucht. „Visuelle Effekte“, spielt der Autor auf den Eintrag des Haller Oscar-Preisträgers Gerd Nefzer ins Goldene Buch an, „ist ein harmloser Begriff für das, was Sie dort erwartet.“ Dabei zeigt Florian Illies mit der Hand aus dem geöffneten Adolf-Würth-Saal hinüber zum Kunsthalleneingang.

Würth und die Evolution

Die Lacher hat Illies auf seiner Seite, als er eine Anleihe aus der Evolution nimmt: Die Jäger und Sammler hätten sich längst niedergelassen und produzieren inzwischen Werkzeuge. In Künzels­­au mache dies ein Mensch besonders erfolgreich. Das Jagen und Sammeln hätte er dennoch nicht aufgegeben.

Die hohe Dynamik im Wachstum der Würth-Sammlung stehe im Kontrast zur Erweiterung vieler Sammlungen großer Museen. „Viele erweitern nicht mutig und beherzt, weil man denkt, die Sammlung sei bereits so weltbedeutend, dass nichts Neues dazukommen muss“, frotzelt Illies.

Reinhold Würth sei schlau genug, nicht zu behaupten, er wüsste schon heute, was als große Kunst in die Geschichte eingehen wird. Das gebe seiner Sammlung eine große Lebendigkeit. Dagegen sei es eine unglaubliche Form der Arroganz, davon auszugehen, man könnte die Picassos der Zukunft schon jetzt identifizieren. Bei Würth aber erkennt Illies eine Geste der Demut, die sich darin äußert, dass der vermögende Unternehmer einräumt: Ich weiß es nicht.

Sean Rainbird, der von 2006 bis 2012 die Stuttgarter Staatsgalerie leitete und derzeit Direktor der irischen Nationalgalerie ist, lobt Reinhold Würth ebenfalls für dessen Mut zur Vielfalt. Der Unternehmer sammle Werke vieler Künstler über deren gesamte Schaffenszeit hinweg, anstatt Gemälde ausschließlich aus der Phase zu kaufen, in der die Künstler ihren größten Einfluss hatten.

Komplimente an Mitarbeiter

Reinhold Würth macht deutlich, dass seiner Ansicht nach Spitzenkunst nicht ohne die Breitenkunst auskommt. Dies beherzige er beim Zusammentragen der Werke. „Als Kaufmann ist man gehalten, kontrollierte Wagnisse einzugehen – auch beim Erwerb von Kunstwerken ist das so“, sagt der Mann, der zwei Tage zuvor 83 Jahre alt geworden war. Die Komplimente, die ihn zur neuen Ausstellung erreichen, werde er an seine mehr als 75.000 Mitarbeiter weiterreichen. Die Kunst könne er sich nur leisten, weil es seinen Unternehmen gut geht.

Über 100.000 Besucher erhofft

Sylvia Weber sprach davon, dass die Zahl der Werke, die in der neuen Ausstellung gezeigt werden, leicht doppelt so groß hätte sein können. Eingang gefunden haben Ausstellungsstücke internationaler Künstler, die die Sammlung in den zurückliegenden zehn Jahren gekauft hat. Die Kunsthallen-Direktorin geht davon aus, dass mehr als 100.000 Besucher die Ausstellung „Wohin das Auge reicht“ sehen wollen. Die Schau endet Mitte März 2019.

Schwäbisch Halls Oberbürgermeister zeigt sich stolz, dass sich Schwäbisch Hall an diesem Sonntag von seiner besten Seite zeigt: Eintrag des Oscar-Preisträgers Gerd Nefzer ins Goldene Buch, Ausstellungseröffnung in der Kunsthalle sowie die Benefizgala des Vereins Help. „Ohne das Engagement von Reinhold Würth wäre unser Leben ärmer und unser Tellerrand höher“, sagt Hermann-Josef Pelgrim.