Bund und Land spannen Rettungsschirme auf, um auch kleineren Betrieben zu helfen. Klar ist, dass etwa Wirte oder Einzelhändler, die schon jetzt kaum Rücklagen bilden konnten, von Monat zu Monat lebten, wenig Chancen haben werden, Kredite zurückzuzahlen. Unbürokratische Zuschüsse mit der nachgelagerten Prüfung sind das richtige Mittel.

Denn derzeit droht zugrunde zu gehen, was das öffentliche Leben auch in einer Stadt wie Hall ausmacht. Daher ist es wichtig, lokale Anbieter zu unterstützen, indem man etwa deren Lieferdienste in Anspruch nimmt. Ebenso ist es wichtig, dass es von Vermietern – Stadt oder Privatpersonen – ein Entgegenkommen gibt. Es könnte für sie ohnehin günstiger sein, zwei, drei Monate auf Pacht zu verzichten, statt später mühsam einen Nachmieter zu finden, da der Wirt inzwischen pleite ist.