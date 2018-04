Vellberg Koch und Künstler im Museumsgasthof

Vellberg / Ursula Richter

Wirt Andreas Wollenzien sieht sich im Vellberger Ochsen der Kulinarik, Kunst und auch dem Krempel verpflichtet.

Andreas Wollenzien steht im ältesten Gasthof Vellbergs nicht nur in der Küche oder hinter der Theke. Er interessiert sich auch für Krempel, wie er es selbst nennt. Es sind oft pittoreske Sammelstücke aus dem früheren Leben in der Vellberger Gegend. Warum er das macht? „Damit die Gäste sich wohlfühlen und damit sie nicht nur essen müssen.“ Zu diesem Zweck hat er einen hinteren Raum, dessen Fenster auf den Steilhang zur Bühler hinausgehen, als Museum gestaltet.

Dort gibt es auch Kunst. Der Gastwirt stellt Druckgrafiken von Winfried Bodemer, einem Beuys-Schüler, aus. Er zeigt Skulpturen von Heinz Mewius, dem „Hexer von Rügen“, den er während der 15 Jahre, die Wollenzien auf Rügen verbrachte, kennengelernt hat.

Werke von Wollenzien

Die meisten Werke stammen allerdings von ihm selbst. Seine Leidenschaft ist das geometrische Spiel mit der Darstellung. Zurzeit arbeitet er an einer Metamorphose, der Wandlung von etwas in eine andere Gestalt oder in einen anderen Zustand. Wie in der Ornamentalkunst der spanischen Mauren, der auch M. C. Escher Anregungen entnahm, geht man von einer Umrissfigur aus, die in ihrer Vervielfältigung aneinandergeschmiegt eine aufgelockerte Fläche ergibt. Im Verlauf des Tableaus entwickelt sich eine andere Gestalt. Fische und Vögel haben es Wollenzien angetan.

Er arbeitet auch in Holz. Aus sehr weichem und gut zu bearbeitendem Balsaholz hat er eine Skulptur geschnitten. Die gegenüberliegenden Seiten bilden einen Pfeil, der entweder nach unten oder nach oben zeigt. Am anderen Ende ist ein kleines Dächlein. Im Spiegel geht der Pfeil nach oben, ungespiegelt nach unten. Dieses Vexierspiel mit der Symmetrie, den Formen, die Wandlung: das interessiert ihn.

Eine besondere Vorliebe hat er für Anamorphosen. Am ersten Maiwochenende ist Wollenzien auf Einladung der Stadt in Bad Wimpfen, um dort eine Anamorphose ihres Blauen Turmes zu zeigen. „Ich mache ein Gitter auf ein Blatt“, erläutert er. Aus einer Spiegelfolie fertigt er einen Zylinder, den er mittig hinten auf das Blatt setzt. Darauf ist dann als Spiegelung der unverzerrte Turm zu sehen. Er zeigt sich naturalistisch abgebildet. Aber eben in der Spiegelung.

Kalkuliert verzerrte Darstellung

Auf das Blatt zeichnet er eine präzise, kalkuliert verzerrte Variante des Turmes. Man sieht also eine verzerrte und ziemlich unkenntliche Darstellung auf dem realen Blatt, die sich erst in der Spiegelung als „realistisch“ erweist. Das Bild wird vom Betrachter wieder oder umgeformt.

Das ist verblüffend und sehr attraktiv. Es wirkt jedoch auch ein bisschen wie von hinten durch das Knie ins Auge geschossen. Man kommt ins Grübeln und findet sich unversehens bei Grundfragen, die die abendländische Geistesgeschichte begleiten. Schon mit dem Höhlengleichnis, in dem – stark verkürzt – sich die Menschen wie Gefangene in einer Höhle aufhalten und nur Spiegelungen der Wirklichkeit sehen, veranschaulicht der griechische Philosoph Platon ein Problem, das später auch Immanuel Kant umtreibt: Was kann ich wissen?

In der „Kritik der reinen Vernunft“ formuliert dieser seine Erkenntnistheorie. Wir erkennen nicht das Ding an sich, sondern nur dessen Erscheinung, das, was es für uns ist. Gestalt können solche Irritationen annehmen in der sehr feinsinnigen Konstruktion der „realen“ Spiegelung einer Anamorphose. Andreas Wollenzien widmet sich ihnen mit Sorgfalt, Überzeugung und großem Vergnügen. So hat er das Schloss Vellberg, die Michaelskirche in Hall oder ein Labyrinth in der Kathedrale von Chartres anamorphotisch dargestellt.

Sein Beitrag zur Vellberger Straßengalerie 2012 waren 38 überdimensionale Fahnen, die, vom Wind entsprechend gedreht, den Schriftzug lesbar machen: „I am you“. Oder wie Arthur Rimbaud stilsicher formulierte: „Je est un autre.“ Ich ist ein anderer.