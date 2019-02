Versammlung Kleine Gruppe, großes Engagement

Mainhardt / Renate Fischer

Bei der Hauptversammlung der Mainhardter ­Nabu-Ortsgruppe in der Kulturscheune im Riegenhof konnte Vorsitzender Edmund Braun zwölf Mitglieder und Freunde der derzeit 50 Mitglieder umfassenden Gruppe begrüßen. Bei der Totenehrung gedachten die Anwesenden des vor Kurzem verstorbenem langjährigen früheren Vereinsvorsitzenden und Kassiers Gerhard Häffner. Im vergangenen Jahr standen zwei Vogelstimmenwanderungen sowie eine Kräuterführung auf dem Programm. Zusammen mit dem Schwäbischen Albverein beteiligten sich bis zu 30 Erwachsene und einige Kinder am Amphibienschutz am Egelsee. 861 Amphibien, insbesondere Erdkröten, wurden vom 9. März bis zum 8. April eingesammelt. Die Aktion steht dieses Jahr wieder an – und es werden dringend weitere Helfer gesucht.

Die im Ortszentrum von Mainhardt angebrachten Nistkästen für Mauersegler und Mehlschwalben werden regelmäßig überprüft und geputzt. Mehrere Brutpaare haben 2018 darin gebrütet. Auch wurden zwei weitere Doppelnistkästen für Mehlschwalben aufgehängt. Mehrere Tage lang waren drei Helfer vom Nabu und vom Schwäbischen Albverein mit der Kontrolle von etwa 60 Nisthilfen bei den Windrädern im Bubenorbiser Wald beschäftigt. Auch beim Tierhaus im Riegenhof sind immer wieder Kontrollgänge und Arbeiten zu erledigen.

Nach dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüferinnen wurden Vorstand und Kassenwart einstimmig entlastet. Aus der vom Landratsamt für den Amphibienschutz 2018 erhaltenen Aufwandsentschädigung hat die Ortsgruppe eine Spende an das Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall überwiesen. In der Versammlung beschlossen die Anwesenden zudem eine Spende an die Kirchengemeinde Geißelhardt für den Erhalt der Sommerlinde bei der Kirche.

Zum Abschluss stellte Jürgen Stober den Vogel des Jahres 2019, die Feldlerche, vor. Edmund Braun bedankte sich bei ihm mit einem kleinen Geschenkkorb für sein Engagement, die Vorstellung des Vogels und die Organisation der beiden Vogelstimmenwanderungen.