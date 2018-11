Ilshofen Klassiker der Jugendliteratur neu entdeckt

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Im Torturm in Ilshofen gibt es auf drei Etagen epochale Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur zu betrachten.

Der Struwwelpeter darf nicht fehlen, ebenso wenig Astrid Lindgrens Kinderbücher mit einem humorvollen und sozialkritischen Ansatz. Aber wer erinnert sich bei den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur noch an „Familie Pfäffling“ oder die Kindergeschichten von Johanna Spyri? Roselinde Wahl und Regine Breuninger haben in ihrem schier unermesslichen Fundus aus der Jugendzeit gestöbert und diesmal keine Spielsachen hervorgeholt, sondern Bücher und Gesellschaftsspiele aus den vergangenen 100 Jahren.

All das ist, inspiriert vom Ilshofener Kulturverein, seit dem vergangenen Wochenende im Torturm zu betrachten. „Lese- und Spielfreuden“ nennen die Macherinnen ihre jüngste Ausstellung. Sie präsentieren Kinder- und Jugendbuchklassiker aus verschiedenen Epochen, „mal mit, mal ohne erhobenen Zeigefinger“, sagt Roselinde Wahl augenzwinkernd. Neue Bücher sind im unteren Turmbereich ausgestellt. Diese Exemplare darf man in die Hand nehmen und darin schmökern. Nur aufs Anschauen sollte man sich im obersten Stockwerk beschränken, denn dort sind die antiquarischen Ausgaben wirklich alter Kinder- und Jugendliteratur zu finden. Ottilie Wildermuth und Agnes Sapper (Die Familie Pfäffling) sind den heutigen Leseratten kein Begriff mehr. Am ehesten ist noch die Schweizer Schriftstellerin Johanna Spyri als „Mutter von Heidi“ bekannt. Für die Autorinnen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Kinderbuchschreiben ein Weg zur beruflichen Selbständigkeit, der ihnen sonst verwehrt war, erklärte Regine Breuninger. „Backfischliteratur“ hätte man ihre Bücher damals genannt.

Die ersten Ausstellungsbesucher schmunzelten am Freitagabend auch über die alten Gesellschaftsspiele: Brettspiele, Quartette und andere Kartenspiele. Gewürfelt wurde bei der Ausstellungseröffnung nicht, aber Iris Reinauer griff sich eines ihrer Lieblingsbücher von Astrid Lindgren, „Ferien auf Saltkrokan“ und las den Zuhörenden einige Passagen daraus vor.

