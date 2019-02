Comedian Luke Mockridge Luke Mockridge begeister das Publikum in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Auf Sat. 1 hat Luke Mockridge seine eigene Fernsehsendung. Der 29-Jährige zählt zu den talentiertesten Stand-up-Comedians des Landes, was er auch bei seinem Auftritt in Schwäbisch Hall beweist. Von Viktor Taschner

Er musste mal nicht der perfekte Fernseh-Luke sein, sagt Luke Mockridge am Ende seines Preview-Auftritts zu seinem neuen Comedy-Programm „Welcome to Lucky Land“. Er darf der Luke sein, der Sachen ausprobiert und improvisiert. Und dennoch ist das, was er die zweieinhalb Stunden abliefert, geradezu perfekte Unterhaltung. Nicht ohne Grund erheben sich alle 600 Gäste im ausverkauften Haller Neubau und applaudieren am Ende einer Show, die in der obersten deutschen Comedy-Liga spielt.

Schon nach fünf Minuten bricht Mockridge das Eis mit dem Publikum in „dieser Scheune“, wie er den Theatersaal im Neubau kategorisiert. Der Comedian, leger im weißen T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen, posiert für den Fotografen und lernt seine Gäste kennen. Zwei Freundinnen aus Mannheim haben wohl die längste Anreise. Eine von ihnen heißt Cinzia. „Der Name klingt ja wie ein schlechter Eurovision-Song aus Bosnien.“

Hat jemand Geburtstag? „Jaaaaa“, sagt eine hohe Stimme. „Und wie alt bist du?“ – „25“, sagt diesmal eine tiefe Männerstimme. „Wow, das war die schnellste Geschlechtsumwandlung der Welt“, scherzt Mockridge. Marius, das Geburtstagskind, bekommt prompt ein Ständchen am Keyboard gespielt, frei getextet von Mockridge, der ihm nun in Reimform zur Umwandlung gratuliert.

Mockridge, geboren 1989, zieht auch in Schwäbisch Hall zum Großteil eine junge Zuhörerschaft an. Es sind die „Millennials“, also Menschen, die in den 80er- und 90er-Jahren geboren sind. Für sie ist zum Beispiel der Umgang mit dem Smartphone selbstverständlich, was der Comedian natürlich aufgreift. Wenn das Handy plötzlich klingelt, nimmt man vor Schreck erst mal nicht ab. Nach Minuten meldet man sich und schreibt: „Sorry, hatte keine Zeit. Was ist los? Warum schickst du keine Whatsapp wie jeder normale Mensch?“ Oder man täuscht auf der Straße vor, dass man gerade telefoniert, nur um nicht in einen Smalltalk verwickelt zu werden. Wohl alle Zuschauer fühlen sich ertappt.

Warum nuschelt Chris Martin?

Aber auch „klassische“ Themen finden ins neue Programm von Mockridge Eingang. Die Beziehung zwischen Mann und Frau oder Eltern-Kind-Probleme. Oder Tabus wie Hitler mit Instagram (“Hallo, hier ist euer Führer, der Krieg läuft zufriedenstellend, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt’s in die Kommentare“). Er rennt kreuz und quer über die Bühne, wirbelt mit dem Mikrofon-Ständer oder „spult“ nach 40 Minuten das Geschehene wie bei einem Video einfach zurück, als ein Gag nicht sitzt. Natürlich geht er ganz zurück an den Anfang, um sich nochmal den Einstiegsapplaus abzuholen, spult dann im Schnelldurchlauf wieder nach vorne und setzt den Gag, der umso lauter vom Publikum gefeiert wird. Dann imitiert er ein bockiges Kleinkind, das seinen Eltern den Tod wünscht, nur weil es keinen zweiten Fruchtzwerg bekommt und spricht über sein Leben in der Großfamilie. Mockridge hat fünf Brüder. „Jungs stinken ja in der Pubertät. Das war bei uns zu Hause dann extrem. Der Zoowärter kam schon rüber und meinte, wir sollen das Fenster zumachen, die Kamele können nicht schlafen.“

Was dem Abend aber die Extraportion Würze verpasst, sind die musikalischen Einlagen. Mock­ridge gibt quasi ein kleines Konzert innerhalb seiner Show. Er fragt, warum man die Texte von Coldplay nicht versteht – weil Sänger Chris Martin mit seinem britischen Akzent nuschelt. Das Gleiche trifft auch auf James Blunt zu, allerdings in der Eunuchen-Version, wo wir wieder bei Marius wären. Auch bei der Zugabe, einem Hit-Medley der 90er, sitzt Mockridge an seinem Keyboard. Es ist dann eben der perfekte Ausstieg aus einer Show, bei der man nie das Gefühl hat, dass es langweilig werden könnte.