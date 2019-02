Klärwerk Klappt der große Wurf?

Bühlertal / Sigrid Bauer

Die Kläranlage Unterfischach, die das Abwasser aus dem gesamten Fischachtal von Herlebach bis Unterfischach reinigt, steht schon länger auf der To-do-Liste der Gemeinde Obersontheim. Sie entspricht längst nicht mehr den heutigen Anforderungen der Abwasserreinigung. Das zeigt sich auch am reichen Algenwachstum der Fischach, in die das „gereinigte“ Abwasser geleitet wird. Bei der Kläranlage aus den 70er-Jahren fehlt die Phosphatelimination, außerdem verbrauchen die Maschinen extrem viel Strom. Fraglich ist aber, ob eine Sanierung dieser Anlage wirtschaftlich sinnvoll ist – oder ob es nicht günstiger wäre, das Abwasser auf eine zentrale, größere Anlage zu leiten.

Ein Planer kennt drei Anlagen

Matthias Strobel vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Abtsgmünd, der für Obersontheim, Bühlertann und Bühlerzell Strukturgutachten zur Abwasserklärung erstellt, weist darauf hin, dass die Kläranlage Unterfischach im Höhenprofil oberhalb von Kottspiel liegt. Abwasser aus deren Einzugsgebiet würde also im freien Gefälle nach Kottspiel fließen und könnte von dort auf die Kläranlage Bühlertann geleitet werden. Abwasser aus Bühlerzell könnte ebenso ohne Druckpumpe nach Kottspiel gelangen und von dort über das Kanalsystem nach Bühlertann zur Klärung fließen. Auch Bühlerzell muss seine Kläranlage mittelfristig grundlegend sanieren und aufrüsten. „Sie kann aber noch gut vier oder fünf Jahre in Betrieb bleiben, wenn einiges repariert und saniert wird“, stellt Bühlerzells Bürgermeister Thomas Botschek fest. Mehr Sorgen bereitet ihm die Abwasserklärung in der Siedlung Grafenhof. Das Strukturgutachten der Firma Strobel für Bühlerzell soll erst einmal grundsätzlich aufzeigen, was möglich ist. „Auch im Hinblick auf eine interkommunale Zusammenarbeit“, so Botschek.

Vier Möglichkeiten

Für die Kläranlage Unterfischach sieht Obersontheims Bürgermeister Siegfried Trittner grundsätzlich vier Möglichkeiten: Sanieren und weiterlaufen lassen – „das ist aber absolut unwahrscheinlich“, meint er. Für diese Lösung könnte die Gemeinde nicht mit Landesfördermitteln rechnen. „Das Land bevorzugt aus wirtschaftlichen Gründen eine Konzentration der Kläranlagen, weil es günstiger ist, eine große Anlage zu sanieren oder aufzurüsten, wenn sich die Reinigungsanforderungen erhöhen, als mehrere kleine“, erklärt er. Auch die Betriebskosten und der Personalbedarf seien bei größeren Anlagen im Verhältnis günstiger, ergänzt er.

Es wird ergebnisoffen geprüft

Die zweite Möglichkeit: Die Anlage Unterfischach wird stillgelegt und das Abwasser zur Kläranlage Untersontheim gepumpt. Die dritte Möglichkeit wäre, es über Kottspiel nach Bühlertann zu leiten und dort zu klären oder – die ganz große Lösung – auch das Bühlertanner Abwasser in Untersontheim zu reinigen. Bei den Alternativen drei und vier könnte auch Bühlerzell angeschlossen werden. „Das Gutachten soll vollkommen ergebnisoffen die Möglichkeiten vorstellen und gegeneinander abwägen“, so Trittner.

In Bühlertann liegt das Ergebnis des Gutachtens schon vor (unsere Zeitung hat darüber berichtet). Die Gemeinde muss künftig das Abwasser der Teilorte Halden und Fronrot auch in Bühlertann klären, weil die dortigen Teichkläranlagen nicht mehr ausreichen. Die Kläranlage in der Bühleraue ist aber auch schon veraltet. Sie entfernt noch kein Phosphat. Rund 6,9 Millionen Euro müsste die Gemeinde für den Ausbau investieren. Bühlertann hat seinen Förderantrag ans Land zunächst zurückgestellt, um abzuwarten, was die Strukturgutachten für Obersontheim und Bühlerzell bringen. Eine gemeinsame Lösung hätte nämlich auch den Vorteil, dass das Land dafür schneller Geld locker macht, als wenn jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen kocht.

Das Büro Strobel sagt zu, bis Juli die Gutachten von Obersontheim und Bühlerzell ausgewertet zu haben. Dann könnten die noch vor der Sommerpause in einer gemeinsamen Sitzung der drei Gremien vorgestellt werden. Bis zum Jahresende sollte sich in den drei Gemeinderäten abzeichnen, in welche Richtung es geht.