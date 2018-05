Musik Klänge des neuen Zeitalters

Elisabeth Matthes

Wenn von frühlingsgrünen Zweigen zitternd sich zur Sonne neigen ...” Die beiden Moderatoren Pascal Gruber und Elias Müller (Kursstufe 2) eröffneten den Konzertabend des Gymnasiums bei St. Michael mit einem zeitgenössischen Gedicht des Satirikers Thomas Gsella. Auch sonst wehte ein deutlich moderner Frühlingswind durch die Aula.

Auf Oboe folgt Glockenspiel

Zunächst trugen das Unterstufenorchester und der Unterstufenchor unter der Leitung von Andreas Knoblich und Matthias Banasch Ohrwürmer des Barocks und des 20. Jahrhunderts vor. Zwischen den klaren Harmonien des barocken Kanons Johann Pachelbels setzten die Zwischenspiele einer kleineren Besetzung Akzente durch Soloparts. Die Bandbreite der Instrumente, die von Oboe bis zum Glockenspiel reichte, schuf dabei in den wiederkehrenden Motiven des Kanons musikalische Glanzlichter.

Auch die Schüler des Unterstufenchores präsentierten mit dem australischen Folksong „Waltzing Matilda“, einer modernisierten Form des Schlagers „500 Miles“ und John Denvers „Country Roads“ Lieder, die sowohl die Eltern als auch Großeltern mitsummen konnten.

Als Sebastian Banasch (Klasse 5) und Sabine Bullinger, Lehrerin am GSM, mit ihrem Geigenspiel den hellen Stimmen der Mädchen einen Hauch Folk verpassten, musste sich der eine oder andere im Publikum heimlich eine Träne aus dem Augenwinkel wischen.

Das Moderatorenteam schlug anschließend den Bogen von Barockmusik zur amerikanischen Landstraße: „Gemeinsames Singen und Musizieren schafft Vertrauen.“ Allerdings fügten die beiden Abiturienten mit einem Augenzwinkern hinzu, dass es nicht immer einfach sei, Stücke zu finden, die alle singen könnten.

Das Publikum verzieh ihnen dies dank dem virtuosen Auftritt der Geschwister Niklas (Klavier) und Maike Piesker (Cello). Der südkoreanische Komponist und Pianist Yiruma landete 2011 einen Hit mit dem Instrumentalstück „River flows in you“. Insbesondere der gefühlvolle Bogenstrich der jungen Cellisten ließ das Publikum für einen Moment vergessen, dass es sich in den Räumlichkeiten eines hohenlohischen Gymnasiums befand. Ein Quartett aus Streichern, Klavier und Querflöte (Hannah Deutschmann, Johanna Rieder, Michael Zoller, Madita Molnar) rundete diesen kammermusikalischen Teil des Konzertes ab. Dabei knüpfte der „Wolkenkanon“ des zeitgenössischen Berliner Komponisten und Musiklehrers Joachim Johows an die romantische Stimmung Yirumas an.

Musik aus Computerspielen

So manchem Elternteil mag das folgende Stück seltsam vertraut in den Ohren geklungen haben. Denn Jack Walls hat sich einen Namen als Komponist für Computerspiele gemacht. Seine „Symphonic Suite“ aus dem Spiel „Mass Effect“ untermalt den Kampf der Gamer um das Überleben der Menschheit gegen außerirdische Bedrohungen. Der Mix aus altbekannter Abenteuerfilmmusik und Elementen der Minimal Music findet international Anklang.

Die Synthesizer-Akkorde von Phuc Le ließen das Publikum ins All entschweben. Dann bauten Streicher und Bläser virtuos mit ihren synkopischen Rhythmen die musikalische Bedrohungskulisse durch fortissimo und tutti auf. Schließlich verkündeten die Bläser Sieg und Triumph. Diesen Kampf haben die knapp 20 Schüler des Mittel- und Oberstufenorchesters auf jeden Fall gewonnen.

Den Abschluss des Konzertabends bildeten drei bekannte Soul- und Pop-Nummern, die die über 40 Schüler des Mittel- und Oberstufenchores darboten. Bei John Hurleys und Ronnie Wilkins souligem Stück „Son of a Preacherman“ wählte Chorleiter Matthias Banasch eine eher gospelhafte Variante.

Ihre klangliche Ausgestaltung wurde vor allem vom Volumen der Männerstimmen getragen. Der leicht psychedelische Pop-Hit „I’m in love again“ der norwegischen Sängerin Maria Mena griff die thematische Verbindung von Liebe und Vertrauen noch einmal auf.

Singen, hämmern und klatschen

Und dann war Stevie Wonders Hit „Faith“ zu hören. Im Duett überschütteten sich die beiden Liebenden in diesem groovigen Soul-Stück mit Komplimenten. Musiklehrer Thomas Hartmann hämmerte die Rhythmen ins Klavier. Der Chor antwortete ihm. Das Publikum begann mitzuklatschen. Der Chor legte nach, die jugendlichen Stimmen füllten die Aula: „I met you, hallelujah, I got faith.“ Der letzte Ton verklingt. Pause. Dann war nur noch der Applaus der Zuschauer zu hören.

Info Die Autorin des Textes Elisabeth Matthes ist Lehrerin am Gymnasium bei St. Michael.