Basar Kindersachen und mehr aus zweiter Hand

Langenburg / swp

Der Secondhandbasar in Langenburg, bei dem die Kommissionsware nach Größen geordnet präsentiert wird, geht in die 21. Runde. In der Stadthalle wird am Sonntag, 3. Februar, von 13.30 bis 15.30 Uhr alles rund ums Baby und Kind angeboten. Es gibt Umstandsmode, Kinderwägen, Autositze, Hochstühle, Baby-/Kinderbekleidung für Frühjahr/Sommer, Inliner, und, so Schnee liegt, auch Schlittschuhe, Rodelbobs, Schlitten und Skier; dann Spielsachen, Fahrzeuge, Kinderbücher, DVDs, Kinderzimmereinrichtungen, und so weiter. Für den Verkauf zuständig ist die Mutter-­Kind-Gruppe. Mit dem Erlös werden Spielgeräte für die Spielplätze angeschafft. Der Kindergarten Langenburg bewirtet.

Info Die Vergabe der Verkäufer-Nummern erfolgt am Donnerstag, 27. Dezember, von 18 bis 19 Uhr unter folgenden Rufnummern: 0 79 05 / 9 40 70 35 (S. Blank) oder 0 79 05 / 5 60 56 (M. Gläser). Die Kommissionsware muss am 2. Februar abgegeben werden. Näheres per E-Mail an marion.glaeser@online.de