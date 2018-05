Tradition Kinderfest: Einen Tag lang ist die Stadt in Kinderhand

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Rund 2000 Kinder strahlen mit der Sonne um die Wette – endlich ist wieder Kinderfest in Schwäbisch Hall. Dazu in diesem Jahr noch ein besonderes, denn das Fest gibt es bereits seit 150 Jahren. So wie es Tradition ist, finden sich am Mittwoch die Kleinen auf der Treppe vor St. Michael ein, alle mit bunten Ballons in der Hand. Manch einer kann es kaum erwarten, seinen Ballon in die Luft steigen zu lassen.

Bevor es aber so weit ist, stellt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim die Schätzfrage: Wie viele Luftballone braucht es, um eine Trompete abheben zu lassen? „Drei“, kommt es zurück. „Nein, dafür braucht es schon mehr“, antwortet er. Astrid Winter verrät, dass es zum Abheben 150 Luftballone braucht. „Ein Zufall, dass es genau 150 sind“, meint sie schmunzelnd.

Für Tobias Rieger, erster Hofbursche des Großen Siedershofes, war das Fest als Kind immer ein besonderer Tag. „Nicht nur, weil wir keinen Unterricht hatten, sondern hauptsächlich, weil die ganze Stadt für uns Kinder da war.“ In den 90er-Jahren stand das Fest dann aber kurz vor dem Aus. Edgar Blinzinger, scheidender Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Soziales, hat das Fest vor 20 Jahren wieder mit neuem Leben füllen können. Das war ein Highlight für ihn. „Mit der Zeit ist es langweilig geworden und die Sternmärsche haben zum Beispiel nicht mehr so funktioniert“, erzählt er rückblickend. Heute ist die Stadt an diesem Tag wieder in Kinderhand, sagt er mit Stolz. „Für mich ist es ein Gänsehautfest.“

Das erste Kinderfest ist auf das Jahr 1868 datiert. Damals hieß es noch „Maienfest“. Der Ursprung des Festes liegt aber bereits im 17. Jahrhundert, als Schulkinder im neuen Schuljahr eine Brezel bekamen und das „Brezenfest“ geboren war. Bis dato hat das Fest wegen der Weltkriege 17-mal nicht stattgefunden. Zum diesjährigen Kinderfest hat sich das Organisationsteam der Stadt neue Attraktionen einfallen lassen: eine Fahrt mit dem Dampftraktor, der die Kinder zu den einzelnen Aktionsflächen bringt, eine Schiffsschaukel, wie sie schon vor Jahrzehnten zum Kinderfest gehörte und Lebkuchenherzen, in Anlehnung an die Medaillen, die früher verteilt wurden. Beteiligt haben sich rund 70 Vereine, Organisationen und Institutionen.

Für das Fest ist von der Stadt Hall ein Budget von 15 000 Euro eingeplant. „Dieses Jahr haben wir eine Erhöhung von rund 3000 Euro bekommen“, sagt Astrid Winter. So konnte unter anderem der Kinderliedermacher Volker Rosin engagiert werden.